Pozrite si zblízka luxusné sídlo, ktoré vlastní Oprah Winfrey. Dala zaň 14 miliónov dolárov!

Svet si získala svojimi trefnými komentármi, úprimnými spoveďami, sympatickým úsmevom a správnou dávkou sebavedomia. Oprah Winfrey. Je najbohatšou afroameričankou na svete, mnohonásobnou držiteľkou ocenenia Emmy a na svojom konte má dokonca aj nomináciu na Oscara. Magazín Forbes ju opakovane vyhlásil za jednu z najvplyvnejších svetových celebrít. Poďte sa s nami dnes pozrieť na jeden z jej domov.

V roku 2015 Oprah kúpila za 14 miliónov dolárov v štáte Colorado krásnu vilku. V prostredí lyžiarskych stredísk sa nachádza viac než 800 m2 bývania, s piatimi spálňami a 6,5 kúpeľňami. Aký luxus ponúka tento dom?

Napríklad vínnu pivnicu s 1600 fľašami tých najprestížnejších vín, historickú baňu so zvukovými efektmi fárania a vodnou parou, oceľovým vozíkom a lanovkou, ktorá vedie až do najbližšieho lyžiarskeho centra. Z domu vedie pomedzi vysoké stromy mostík, na ktorého konci sídli akési mólo v korunách stromov s pozedením pri otvorenom ohnisku. Vnútri domu je to zase sauna, profesionálne vybavená kuchyňa, posilňovňa, wellness centrum, garáž pre niekoľko áut, vírivka alebo LED svetlom podsvietený sklenený most, ktorý prepája hlavnú spálňu so zvyškom domu a poskytuje tak domácim dokonalé súkromie. Čo viac si priať.

