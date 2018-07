Toto sídlo nie je pre každého: jeho kúpu zvažovali aj Beckhamovci!

Pred viac ako rokom médiá bláznili z myšlienky, že by futbalista s manželkou mali kúpiť to najdrahšie, čo sa na území USA nachádza. Úžasná vila so 123 izbami totiž sedí na pozemku veľkom 4,6 akra a ponúka len to najlepšie z najlepšieho. Čítajte ďalej.

Prečítajte si aj o krásnom bývaní herečky Jessicy Alba, ktorá si domov pustila fotografov

Pozemok v minulosti vlastnili slávne mená ako Aaron Spelling alebo Bing Crosby (ktorý pôvodný dom stojaci na pozemku nechal zbúrať a postavili sídlo ako ho môžeme vidieť dnes) a v súčasnosti je majiteľkou módna návrhárka Petra Ecclestone, dcéra Bernieho Ecclestona známeho zo sveta F1.

5200 m2, viac ako 120 izieb, vstavané prehliadkové mólo, hracie miestnosti, tanečné štúdio, parkovacie miesto pre 100 áut, súkromná posilňovňa, bowlingová dráhá, tenisové kurty, bazén, dokonalo udržiavané záhrady, kryté garáže pre 8 ďalších áut či dokonca súkromné múzeum bábik… to všetko ukrýva tento palác, ktorého cena je 160 miliónov libier!

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk