Prestížna návrhárka topánok Jimmy Choo pozýva na návštevu do jej štýlového penthousu

Módna návrhárka Tamara Mellon z Británie je vo svete módy veľkým menom. Jej meno sa spája s módnou značkou luxusnej obuvi Jimmy Choo, od ktorého pred niekoľkými rokmi odkúpila know how a po tom, ako pracovala v redakcii lifestylového magazínu, sa dostala do sveta najvyššej módy už nastálo. Redakciu Mellon vymenila za vysvietené prehliadkové móla a značku Jimmy Choo, ktorá ponúka topánky, kabelky a doplnky, vyniesla na piedestál. Aj napriek tomu, že Mellon stihla už spomínanú firmu aj opustiť, štýlové veci vytvára stále a rovnako štýlovo aj býva. Pozrite sa sami.

Mellon ešte donedávna bývala v luxusnej časti New Yorku, na Upper East Side, a to v penthouse, ktorý si dokonale podmanila. Mestský dom, v ktorom sa byt nachádza, pochádza z tvorby architekta Horaca Trumbauera a podľa odborníkov je tým najlepším príkladom francúzskeho obdobia klasicizmu a 18. storočia v meste vôbec. Trumbauer dom vytvoril na obraz štýlu francúzskeho kráľa Ľudovíta XVI. už v rok 1913 a v roku 2005 sa z tohto bývania stalo štýlové, moderné a nadčasové bývanie.

Dokopy sa v dome nachádza 10 spální na 663 m2, plus ďalších 550 m2 tvorí pozemok v exteriéri. Zo vstupnej haly s galériou na poschodia vedie výťah, v obývačke aj kuchyni vytvára teplo domova otvorený kozub, nechýba profesionálne zariadenie kuchyne, dramatická kúpeľňa s voľne stojacou vaňou a množstvom zrkadiel, talianske mozaikové podlahy alebo obrovský, na mieru vytvorený šatník. Viac v našej fotogalérii.

Návrhárka toto bývanie opustila už v októbri minulého roku a hoci na predaj ho ponúkla už v roku 2014, predať sa jej ho podarilo len pred pár dňami, a to s ohromnou zrážkou z 34 milióna na 19,8 milióna dolárov.

Autor: Mária Ambrozová