Seriálová Murphy Brownová ukázala svoje rozprávkové bývanie. O rekonštrukciu sa postaral architekt, ktorý ho sám postavil!

Herečka Candice Bergen je vo svete známa už desaťročia. Dnes už pani v rokoch u nás zahviezdila najmä ako súťaživá televízna reportérka a vždy irónie plná Murphy Brownová v rovnomennom sitcome, ktorý od svojho začiatku v 80. rokoch zožal veľký úspech, množstvo ocenení a natáčanie trvalo celých 10 sezón. Neobišlo ju však ani strieborné plátno a zahrala si v komédii Miss špeciálny agent, Vojna neviest alebo po boku Michaela Douglasa v snímke Kým nás smrť nerozdelí. Poďte sa dnes s nami pozrieť, ako sa herečke býva.

Herečka v roku 1995 prišla o svojho prvého manžela. O päť rokov na to sa zosobášila s jej súčasným partnerom, realitným agentom Marshallom Roseom, s ktorým dnes zdieľajú rozprávkové hniezdočko na Long Islande. Dom, ktorý si tu pre život vybrali, má na svedomí architekt Jaquelin T. Robertson, ktorého v roku 2004 (vtedy už dom viac než dve dekády stál) pár oslovil s túžbou po rekonštrukcii. O nekonvenčnosti tejto prosby niet žiadnych pochýb, pretože ako sám architekt priznal, mal pocit ako keby ho žiadali o operáciu vlastného dieťaťa.

Po apartmáne na rušnej Piatej Avenue a dome v Los Angeles je rozprávkové bývanie na Long Islande skutočným pohladením pre dušu. Pri rekonštrukcii miesta majitelia kládli dôraz najmä na to, aby zostala zachovaná atmosféra tohto miest a to bolo skutočnou výzvou. Aké boli ďalšie požiadavky? Aby mal domov svoj vlastný zmysel pre humor, veľa pohodlného sedenia, nejaký ten dotyk folku a vidieckeho štýlu no zároveň dotk formality, čo vlastne spája povahy oboch majiteľov domu. Viac v našej FOTOGALÉRII.

Autor: Mária Ambrozová