Seriálový Barney kúpil dom so zaujímavou históriou. Je známe ako „sídlo neresti“

Herec Neil Patrick Harris je známym umelcom, ktorý svoj talen preukázal už v nejednom muzikáli ako tanečník i spevák, sám vždy túžil byť kúzelníkom, no fanúšikovia ho na ulici spoznávajú najmä vďaka úlohe Barneyho Stinsona v populárnom seriáli Ako som spoznal vašu matku, kde si zahral nepoučiteľného sukničkára. Aj keď v reálnom živote si Harris užíva pokojný rodinný život so svojim manželom, hercom Davidom Buttkom a svojimi adoptovanými dvojičkami, sídlo, ktoré pár kúpil, by omnoho viac sedelo jeho seriálovej postave, spomínanému Barneymu.

Prečítajte si aj: Takto vyzerá krásne sídlo autorky seriálu Priatelia, Marty Kaufmann

Harris s manželom kúpili sídlo v East Hampton za 5,5 milióna dolárov. Práve toto sídlo minulý rok hostilo jednu z najväčších párty elitného erotického klubu Killing Kittens a tak 13,5 akra veľký pozemok dostal prezývku „sídlo neresti“.

Dnes už sídlo patriace hercovi, má okrem obrovského pozemku, veľkého bazénu, útulného hosťovského domčeka a tenisových kurtov aj hlavnú vilu, veľkú viac než 500 m2. Tá bola postavená v tradičnom štýle v roku 2001 a jej interiér zdobia podlahy z čerešne, javora a vápenca, drevom obložené steny a sadrové plastiky. Dom má dokopy štyri spálne (každá má vlastnú kúpeľňu), kuchyňu s profesionálnym vybavením, štyri kozuby, knižnicu, vínnu pivnicu, premietacie plátno na verande, niekoľko terás a dokonca jacuzzi na streche. Pozrite sa sami.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk