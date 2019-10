Šmahel smúti: „Som v dlhoch a nemám peniaze, je to hrozné!"

Martin Šmahel má na sociálnej sieti Instagram takmer 40 000 fanúšikov. Okrem zaujímavého obsahu pre nich často pripravuje aj takzvaný live stream, čo znamená, že sa s nimi spojí cez mobil a odpovedá im na otázky. Od jedného zvedavého fanúšika dostal otázku, či býva s partnerkou Beátkou, s ktorou majú bábätko, alebo býva každý osve.

„Ja mám domček v Rajke, a keď som si ho bral, nerátal som, že budem mať hneď novú rodinu. Plánoval som, že v ňom budem žiť s Miou na striedačku asi polovicu mesiaca a nerobilo mi problém dochádzať z Rajky do Stupavy na otočku do škôlky, je to zhruba 50 km. Hneď ako sa mi situácia zmenila a z tejto našej 2-člennej rodiny sa stala 4-členná a teraz 5-členná, tak sme museli začať premýšľať," rozhovoril sa Martin.

„Prišli sme na to, že každý z nás máme svoju nehnuteľnosť a bude lepšie, keď sa prispôsobím ja, pretože partnerkin domček je trochu bližšie k centru, je aj trochu väčší, má taký žičlivejší priestor pre 5-člennú rodinu, trávim oveľa viac času v ňom. Dá sa povedať, že tam takmer bývam."

A potom to prišlo!

„Do Rajky chodím len pre účty, platiť účty, upratovať a dohodli sme sa, že by to mohla byť naša víkendová chata. To je inak hrozné, ja som v mínusoch, mám dlhy, nemám peniaze, ale mám víkendovú chatu za 140 000. Ale dobre, no, dospeli sme k tomu nejakými skutočnosťami a reáliami, uvidíme, čo s tým bude, možno budem nútený ho predať. Bol by som nerád, lebo mám ho rád, ale nechcem predbiehať. Uvidíme," zhrnul moderátor Farmy X-tra.

Autor: Agáta