Speváčka Sheryl Crow ukázala svoje úžasné vidiecke bývanie. Vyrazí vám dych!

Speváčka Sheryl Crow má na svojom konte deväť štúdiových albumov, viac ako 50 miliónov predaných kópií, deväť cien Grammy Award a spoluprácu s takými veľkými menami ako Luciano Pavarotti, Michael Jackson, Tina Turner, Rolling Stones či Prince. Za svoje korene sa nikdy nehanbila a pochádzajúc z Missouri ju to vždy ťahalo ku country hudbe a americkému folku. Zrejme aj preto si vidiecky životný štýl preniesla aj do svojho domu v Nashville. Nahliadnite do našej FOTOGALÉRIE.

Viac než 50 akrov krásnych pozemkov speváčke učarovalo natoľko, že ich kúpila a so svojimi dvoma synmi sa zo dňa na deň presťahovala. Okrem hlavného domu tu nájdeme aj ďalšiu budovu malého kostola a akúsi hospodárku stavbu, ktorá je prakticky rozdelená na tri časti – nahrávacie štúdio, salón a stajňa pre niekoľko koní. Speváčka priznala, že miluje staré veci a preto sú jej steny plné starých reklamných tabúľ, má zbierku takmer 200 párov kovbojských čižiem, miluje kone a historické knihy. Sama o sebe hovorí, že je kráľovnou nakupovania cez internet a takmer všetko vybavenie domu pochádza odtiaľ.

Autor: Mária Ambrozová