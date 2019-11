Spievanie Natálii Hatalovej vynáša: Býva takmer ako v hoteli!

V spomínanej šou upútala nielen hlasom, ale aj svojou bezprostrednosťou a úsmevom, ktorý jej ostal doteraz. S ním nás privítala aj vo svojom elegantnom byte, v ktorom býva spolu s manželom Ladislavom. Už po prekročení prahu sme vedeli, že tento domov nebude taký, na aké sme bežne zvyknutí. Okrem čiernej podlahy a kuchynskej linky na nás z každého kútu dýchala elegancia a štýlový glamour.

Inšpirácia hotelom

V byte býva Natália s manželom už tri roky. Dlho hľadali priestor, ktorý by im vyhovoval nielen lokalitou, ale aj správnou atmosférou. "Keď sme tento byt kúpili, vyzeralo to tu úplne inak. Bývala tu rodina s troma deťmi a ďalšie dve boli na ceste. Čiže tomu bol prispôsobený aj interiér. V podstate sme to celé prerobili", prezrádza Natália. Natáliin manžel pracuje v hotelierstve a v priestore cítiť práve inšpiráciu elegantnými hotelovými izbami.

Začali stolíkom

"Základným motívom, od ktorého sme sa pri zariaďovaní odpichli bol štvorcový konferenčný stolík, ktorý sme kúpili ako prvý. Je v glamour štýle, ktorý sa nám páči. K nemu sme potom ladili ostatné kúsky, pričom sme sa snažili vytvoriť niečo, čo bude aktuálne aj o pár rokov, niečo nadčasové, čo by sme nemuseli hneď meniť."

Ako milovníci čiernej farby sa ju nebáli použiť aj v interiéri, napriek tomu, že im to ich známy architekt neodporúčal. "Predtým, než sme začali s prerábkou sa s ním manžel radil a on nás prehováral na bielu podlahu. Na nás však čierna nepôsobí ponuro, práve naopak, vyzerá elegantne," hovorí Natália.

Obľúbený kútik

Nad gaučom v obývačke visí zbierka obrazov, ktorá je novou vášňou Natáliinho manžela. Tou ďalšou sú kvety, ktoré zdobia každú miestnosť. "To je tiež vizitka môjho muža. On má veľmi rád kvety, v tomto sme sa vymenili."

V kuchyni aj pracuje

Natália trávi najradšej čas za kuchynskou linkou z čierneho mramoru, v ktorej sú zaliate ligotavé kúsky. Nepredstavujte si však, že tu hodiny trávi varením. "Kuchynská linka nám slúži aj ako barový pultík. Keď k nám príde návšteva, sadne si za stôl, ktorý je hneď vedľa. Tu sa všetko seká, pripravuje a medzitým môžem s nimi pokojne konverzovať.

Aj keď pracujem za počítačom, alebo spievam, sadnem si skôr sem, než k stolu. Toto je jednoducho miesto, kde sa cítim dobre." Keď však príde manžel domov, radi oddychujú na veľkom pohodlnom gauči. "A keď sa chystám von, obľúbeným miestom je kúpelňa, odkiaľ ma musí manžel vyháňať, smeje sa Natália.

Žije svoj sen

Speváčkou túžila byť od siedmych rokov a možno aj vďaka súťaži Superstar sa jej tento sen splnil. "Ja sa veľmi teším, že sa ten príbeh po šou neskončil. Snažím sa ísť za tým, čo ma baví a robiť to najlepšie ako viem." Po Superstar sa Natália venovala škole, na päť rokov dokonca odišla študovať do Čiech muzikálové herectvo.

"Čechy som milovala, škola mi dala veľmi veľa. Aj na spolužiakov spomínam v dobrom. Boli sme skvelá partia. Ale keď som sa vrátila do Bratislavy, pocítila som, že tu je môj domov. Neviem, či je to ľuďmi alebo okolnosťami, že sme začali spolu bývať s manželom. A bolo príjemné po návrate zistiť, že ľudia na mňa nezabudli."

