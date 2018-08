Stane sa tento luxusný domček útočiskom hviezd? Pri takom výhľade by sme sa ani nečudovali!

O vzťahu herečky Scarlett Johansson, ktorá účinkovala v množstve rozličných filmov, napríklad v akčnej sérii Avengers, a komika Colina Josta sme sa dozvedeli len prednedávnom, ale zdá sa, že napriek tomu dvojici nerobí problém ani budovanie spoločnej budúcnosti. Najnovšie absolvovali prehliadku domu v Hamptons neďaleko New Yorku. Bude toto ich spoločný domov?

Dom má už teraz slávnu minulosť - obývalo ho viacero celebrít a momentálne sa jeho cena zastavila na takmer 8 miliónoch dolárov. Za tú cenu by celebritný pár dostal sídlo s piatimi spálňami (väčšina s rozprávkovým výhľadom na oceán), a medzi iným aj vlastný plážový domček. No čo poviete, nie je to pohoda, do ktorej sa oplatí investovať?

Podľa architecturaldigest.com

Autor: iv