Strávili by ste noc v dome, kde vyrastal Donald Trump? Za jednu noc zaplatíte mesačnou mzdou

Približne pred rokom, keď ešte Donald Trump bol len kandidátom na amerického prezidenta, prepukla mediálna kauza okolo nehnuteľnosti, kde sám veľký realitný magnát vyrastal pred tým, než jeho otec zarobil svoj prvý milión (viac TU). Nie veľmi sympaticky vyzerajúce bývanie zo 40. rokov minulého storočia sa nachádza v newyorskej chudobnejšej časti Queens a na svojho majiteľa čakalo poriadne dlho. Nakoniec bola vyhlásená dražba, na ktorej sa predsa len niekto zľutoval. Nuž a nový majiteľ by bol hlúpy, keby sa aspoň nepokúsil na bývalom dome škandalózneho prezidenta jednej z najsilnejších ekonomík sveta, čo to vyryžovať.

Nehnuteľnosť sa nedávno objavila na známom portáli Airbnb, ktorý ponúka bývanie na celom svete. Jedna noc v dome s piatimi spálňami, a 3,5 kúpeľňami má v popise "perfektné ubytovanie pre dovolenku v New Yorku" a cena za jednu noc sa pohybuje na 620 €. Od odchodu prezidenta sa údajne v dome zmenilo len málo. Visí tu množstvo jeho fotografií s rodinou či sám prezident v životnej veľkosti vyrezaný z kartónu priamo v obývačke. Tak čo? Išli by ste do toho?

Autor: Mária Ambrozová