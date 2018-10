Syn Boba Marley: „Bývajte u mňa, prenajímam svoj dom v Beverly Hills!“

Všestranný Ziggy

Hudba nie je ani náhodou jedinou znalosťou Ziggyho Marleyho. Reggae dedič a ostrieľaný hudobník vie čo-to aj o nehnuteľnostiach. Práve dal do prenájmu svoj dom v Beverly Hills za neuveriteľných 25 000 dolárov na mesiac. Ide o 5-izbový dom so šiestimi kúpeľňami – no skrátka stredomorský skvost!

Utečte z centra LA

Toto „doupě“ je pekne zastrčené, aby poskytovalo poriadne súkromie. Okrem toho je chránené veľkou bránou a tiež bránou zo zelene. Budete mať pocit, že ste tam úplne sami a zabudnete na to, že ste predsa len stále v rušnom Los Angels. Tento dom je typický svojím otvoreným pôdorysom.

Drevené trámové stropy nad vašou hlavou sú rozložené kaskádovito, zatiaľ čo kamenný krb vytvára v obývacej izbe silné ohnisko. V celom dome je použitá žiarivá dubová podlaha, rovnako ako špičková kuchyňa s veľkým centrálnym kuchynským ostrovčekom a so spotrebičmi z nehrdzavejúcej ocele.

Vysoké stropy, dva krby a francúzske okná a dvere

Rozľahlá rodinná izba má vysoké stropy, ďalší krb a luxusné francúzske dvere, ktorými sa dostanete až na príjazdovú cestu priamo pred dom. V masívnej suite nájdete vlastný krb s rovnako veľkolepým výhľadom na nádvorie a na bazén vonku.

Ziggyho kúpeľňa je fenomenálna! Absolútne dal voľný priechod svojej márnivosti a vybudoval si tu aj priestranný šatník. V tejto kúpeľni sa nachádza vaňa, sprchový kút a namiesto steny vás čaká opäť francúzske okno od podlahy až po strop, takže počas kúpania máte postarané o ten najkrajší výhľad.

Skúsený podnikateľ

Marley junior je skúsený podnikateľ v oblasti s nehnuteľnosťami. Vo svojom portfóliu ich má hneď niekoľko. V roku 2004 kúpil majetok v Beverly Hills za 3,1 milióna dolárov. Minulý rok sa stal chudobnejším o 5,55 miliónov dolárov, pretože si kúpil dom v španielskom štýle pri jazere Toluca a vlastní tiež byt v západnom Hollywoode, ktorý má od roku 2001.

