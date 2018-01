Takto býva prezident spoločnosti, ktorá vytvorila tie najznámejšie počítačové hry!

Mark Morhaime je jedným zo zakladateľov a tiež hlavným prezidentom svetovo známej firmy Blizzard Entertainment, ktorá stvorila hru World of Warcraft, ktorá zmenila svet. Je to tiež šikovný hráč pokru a na svojom konte má za svoju prácu v hernom priemysle hneď niekoľko ocenení. My sa dnes pozrieme, ako býva.

Nové bývanie milovníka zábavy sa nachádza v komunite zvanej Rancho Mirage a prednedávnom zaň zaplatil 2,25 milióna dolárov. Takmer 600 m2 vilky v štýle haciendy postavenej v roku 2003, tvorí hneď niekoľko budov – tá hlavná a ďalšie tri. Nachádza sa tu dokopy sedem spální a osem a pol kúpeľne. Ďalej k nehnuteľnosti patrí pozemok veľký viac ako celý aker a bránou chránený vchod s dlhou príjazdovou cestou.

Otvorený projekt interiéru zdobí niekoľko kozubov, vínna pivnica, krásna kuchyňa s pracovným ostrovom, samostatné miestnosti – šatníky a vonku nechýbajú posedenia pri bazéne s vodopádom a výhľad na okolité pohoria. Pozrite sa sami.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk