Táto vila na slávnej Sunset Boulevard patrí hviezde seriálu Plný dom. Uhádnete ktorej?

Lori Loughlin je herečka, ktorú si svet najviac spája s postavou Rebeccy Donaldsonovej v seriáli Plný dom, ktorý je dodnes populárny po celom svete, a to až tak, že si fanúšikovia vypýtali pokračovanie. Služba Netflix koncom minulého roka spustila novú sériu s trefným titulom „Ešte plnší dom“ a pôvodným obsadením. Okrem toho sa Loughlin blysla v niekoľkých ďalších seriáloch ako Beverly Hills 90210: Nová Generácia, Stratené duše či Modrí templári. Jej lukratívnu adresu jej ale mnohí kolegovia z brandže môžu len závidieť.

Loughlin so svojim manželom, Mossimom Giannullim v lete 2015 kúpila vilu na vychytenej adrese Sunset Boulevard s luxusným výhľadom na Bel-Air Country Club a aj keď je pozemok s tých menších (to totižto tvrdia svetové médiá), nehnuteľnosť rozhodne stojí za to. „Len“ 1115 m2 tvorí samotný hlavný dom, ktorý ukrýva 6 spální a 9 kúpeľní. V súčasnosti je nehnuteľnosť v španielskom štýle na predaj za 35 miliónov dolárov a na nového majiteľa tu čaká veľký bazén pred domom, miesto pre 5 vozidiel, luxusný interiér plný dizajnérskych kúskov a tiež výhľad na nezaplatenie. Pozrite sa sami.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk