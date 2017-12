>>> Pozrite si toto bývanie zblízka v našej FOTOGALÉRII <<<

Sympatický básnik, textár, skladateľ, či šikovný hudobník, Bernie Taupin, tvorí nerozlučnú dvojicu s obrovskou hviezdou britského šoubiznisu, Sirom Eltonom Johnom. Ako jeho dvorný textár sa zaslúžil o slávu vďaka hitom ako Rocket Man, Tiny Dancer či piesňou, ktorá odznela na pohrebe princeznej Diany, Candle in the Wind. Spolu s Johnom bol Taupin v roku 2013 uvedený do "textárskej" siene slávy a jeho tvorba je v rádiách ospevovaná dodnes. Taupin si vďaka svojej šikovnej práci so slovom zarobil aj na krásne bývanie. Ideme na návštevu do Kalifornie.

Taupin vlastní krásne sídlo v stredomorskom štýle a obrovským, 30 akrov veľkým pozemkom, v krásnej časti Kalifornie, neďaleko celebritami ospevovanej Santa Barbary, v Santa Ynez Valley. Tu sa hviezda usídlila vo veľkom dome v štýle haciendy spolu so stádom svojich koní. Uprostred vysokých korún dubov sa ukrýva hlavný dom, samostatný hosťovský domček s pracovňou a umeleckým štúdiom (to stojí na pôvodnom ihrisku pre hádzanú), a tiež prvotriedne vybavené stajne či krytá jazdecká aréna. Krásny domov ukrýva spolu päť spální, šesť kúpeľní, profesionálnu kuchyňu s vlastnou pecou na pizzu a luxusné vybavenie. Bonusom je dychberúci výhľad na okolie. Nech sa páči, vstúpte.

