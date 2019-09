TIETO celebrity sú najvášnivejšie z celého showbiznisu a najviac utrácajú na mega domoch!

Poznáte známe tváre, ktoré sa narodili pod vášnivým znamením Škorpióna? Možno vás prekvapíme, ale práve medzi Škorpiónmi nájdeme obrovské množstvo slávnych hviezd. Veď len spomeňme slávnu a ikonickú Grace Kelly či výstrednú Björk. Slávnych „Škorpióniek" je však omnoho viac! My sme sa tentoraz pozreli na ich luxusné bývanie a dych vyrážajúce sumy, ktoré sa rozhodli investovať.

Možno ste doteraz ani netušili, že vaša obľúbená filmová hviezda či speváčka boli narodené v znamení Škorpióna. Je to veľmi vášnivé znamenie s ohňom v srdci, aj keď podľa správnosti patrí medzi vodné znamenia. Paradox? Tak trochu, avšak presne takí sú všetci Škorpióni. Ich život, prácu i bývanie naplno ovládajú a nevyhýbajú sa ani tým najslávnejším menám. Ako teda bývajú slávne Škorpiónky?

New York - tá pravá destinácia

Tak napríklad Anne Hathaway. Slávna herečka vlastnila s manželom v Upper West Side na Manhattane byt v hodnote 2,55 milióna dolárov. Ak sa vám točí hlava z predstavy tejto sumy, na miestne pomery vôbec nie je vysoká. Samozrejme, nešlo o hocaký byt, ale o strešný penthouse. Jeho rozloha je cez 360 štvorcových metrov a má (len) dve spálne a dve kúpeľne.

Miestnosti však majú neuveriteľnú výšku 5 metrov a výhľad z nich na mesto je neopakovateľný. Musíme tiež prezradiť, že manželia byt už stihli predať, a to dokonca za nižšiu cenu, než ho kúpili.Samozrejme, to vôbec nevadí. Od konca roku 2017 majú už nové bývanie v známom Connecticute.

Zakúpili tam farmársky dom za takmer 2,8 milióna vybudovaný v 20. rokoch minulého storočia. Patrí k nemu nádherný výhľad na oceán. To najlepšie čaká na Anne na druhej strane Atlantiku. Môže sa tu totiž uchýliť do rodinného sídla, v ktorom pred storočiami dvoril slávny Shakespeare svojej manželke. Hathawayovci v ňom bývajú už viac než 13 generácií!

A čo ďalšia slávna a zvodná Škorpiónka?

Máme na mysli sexi Juliu Roberts. Podobne ako Anne Hathaway aj ona mala s manželom v New Yorku exkluzívny strešný byt s rozlohou 600 štvorcových metrov. Tentoraz ide o tri spálne a tri kúpeľne a cena, ktorú pri predaji manželia požadovali? Štyri a pol milióna dolárov! Aj keď pár žije so svojimi deťmi v Malibu vo vile za 7 miliónov, okrem tohto bytu v New Yorku vlastnia minimálne ďalšie tri podobné „bytíky".

Tomu sa už povie dobrý odhad na reality.Ak sa vám zdá, že to Julia Roberts poriadne roztočila a uložila kopu peňazí do nehnuteľností, počkajte, keď sa dozviete viac o luxusnom byte, ktorý pred štyrmi rokmi predala ďalšia slávna Škorpiónka - Demi Moore. Prvú spomeňme sumu - a to 45 miliónov dolárov za strešný byt pri slávnom Central Parku.

Ide o tzv. triplex čiže nehnuteľnosť rozprestierajúcu sa na troch poschodiach a na vhodného záujemcu čakala neuveriteľné tri roky, pričom nakoniec cenu tejto nehnuteľnosti znížila o astronomických 30 miliónov dolárov. Uhádli ste, ide síce o luxusné nehnuteľnosti, veľký podiel na cene však zohráva lokalita, ktorá je skutočne neopakovateľná, výhľadov na Central Park totiž v New Yorku nie je až tak veľa.

O tom, že ide o nehnuteľnosť, ktorá okrem nákupu vyžaduje mesačnú údržbu v hodnote 20 tisíc dolárov, netreba veľmi hovoriť. Zdá sa, že Škorpiónky majú dobrý vkus na nehnuteľnosti. Byt totiž Demi Moore kúpila začiatkom 90. rokov so svojím vtedajším manželom Bruceom Willisom za necelých 8 miliónov. Keď sa darí, tak sa darí...

Pozrite si v našej GALÉRII celebrity, ktoré sa narodili v znamení Škorpióna. Sú ako vy! Nájdete tam aj interiéry, ktoré milujú.

Autor: Agáta