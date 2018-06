Tommy Hilfiger predáva svoj úžasný penthouse. S cenou musí ale nižšie!...

Svetovo známy módny návrhár Tommy Hilfiger v roku 2008 so svojou ženou Dee Ocleppo kúpili v hoteli Plaza tri oddelené byty za dokopy 25 miliónov dolárov. Ďalších 20 miliónov následne investovali do ich spojenia a rekonštrukcie, z čoho vznikol duplex o rozlohe viac ako 520 m2! Teraz sa párik nechal počuť, že ich skutočný domov je v newyorskej časti Greenwich a dovolenky najradšej trávia v svojom krásnom plážovom dome na Miami či ďalšom v Karibiku a tak sa teda luxusný penthouse rozhodli predať. Stále teda celá rozsiahla rekonštrukcia za to?

Na realitný trh Hilfiger ponúkol tento penthouse už v roku 2013 za závratných 80 miliónov, odvtedy ho odtiaľ stihli už aj stiahnuť a ponúknuť nanovo, v marci 2015 za cenu 75 miliónov dolárov a o niekoľko mesiacov neskôr za 69 miliónov, no byt sa ani napriek tomu nepredal. Znamená to teda, že sa musí s cenou ešte o čosi nižšie. A tak je teraz penthouse hviezdneho páru na trhu s cenovkou 50 milióna dolárov!

Nachádza sa tu kuchyňa v štýle parížskeho bistra, jedáleň pod kupolou, kráľovská spálňa, niekoľko krbov, zbierka umeleckých diel, mramorové obklady, kryštálové lustre, stoličky zo slonoviny, pozlátené stropy a tak ďalej. Po tomto skromnom vypočítaní luxusných detailov bytu si dovolíme tvrdiť, že úplne chápeme, prečo bola prvotne stanovená cena penthousu tak vysoko. Nuž, uvidíme, či si po tak veľkej zľave byt, ktorý Hilfiger opísal ako „spojenie starého sveta so šarmom pôvodnej stavby inšpirovanej renesančným francúzskym štýlom“, konečne nájde svojho majiteľa.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk