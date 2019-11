Toto je telo šesťdesiatničky: Rebecca poradí, ako vyzerať stále štíhlo

Chcela byť iná

Táto atraktívna a tvorivá žena vyrastala v rodine, kde starí rodičia i rodičia veľmi dbali na etiku. Vždy boli elegantne oblečení a pôsobili veľmi vznešene. Rebecca už ako dieťa pochopila, že je dôležité odlišovať sa od ostatných. „Ešte za socializmu, keď v obchodoch nič nebolo, som si sama šila odevy, ktorými som vzbudzovala pozornosť. Páčilo sa mi to, dokonca som bola na seba hrdá a brala som to ako vyjadrenie mojej originality a schopnosti kreatívnej zručnosti."

Rob, čo vieš

Život Rebeccu naučil, že nemá robiť činnosti, ktoré nevie, alebo na ktoré nemá talent. Jej motto, ktorým sa riadi v živote je: „Každý z nás dostal talent na niečo. Preto robme to, čo vieme najlepšie." Navrhovanie odevov, písanie kníh či scenárov, prednášanie alebo zariaďovanie interiérov jej idú od ruky. Čo iným trvá týždne, urobí za pár dní. „Neviem maľovať, ale slová a vety idú zo mňa ako číra voda cez skaly v horských potokoch. Model ušijem za pár hodín a to s veľkou ľahkosťou," povedala nám s úsmevom.

Nešlo jej iba šitie

Z návštevy jej chaty a prechádzky po záhrade sme usúdili, že by pokojne mohla byť aj bytová dizajnérka a záhradná architektka. Z obývačky s celopresklenou stenou vidieť do záhrady s posedením a kozubom. Namiesto strohého zábradlia Rebecca pozháňala kmene viniča a z nich vytvorila originálnu zábranu. Kozub s kuchynským zázemím si navrhla tiež sama, a rovnako prišla na to, ktorej rastlinke či kríku sa kde najlepšie darí.

Stačí škrtnúť zápalkou...

Stredobodom interiéru je kozub obložený kameňom okolo ktorého je z jednej strany obývačka s pohodlnou sedačkou, z druhej kompletne vybavená kuchyňa s pecou a jedálenským kútom a zvyšok vypĺňa knižnica s pracovným kútikom, schodisko a toaleta. Príjemný pocit Rebecca dosiahla použitím jej obľúbených prírodných materiálov - dreva, kameňa a kože.

Krídla pre kreativitu

Najväčšie prekvapenie nás čakalo na poschodí. Tvorivý neporiadok, tri šijacie stroje, množstvo kníh a časopisov, tu vytvárajú atmosféru, v ktorej kreativita skutočne dostáva krídla. Rebecca sa sem po vybavení všetkých pracovných povinností a stretnutí teší nielen na svoje koníčky, ale aj stretnutie s priateľmi.

Dosiahla čo chcela

Rebecca dodnes navrhuje a tvorí modely, ktoré sa pravidelne objavujú na prestížnych módnych prehliadkach nielen na Slovensku, ale napríklad aj na New York Fashion week, kde aj tento rok, už po tretíkrát prezentovala svoju kolekciu. Nazvala ju nevinnosť - Innocence.

Pomáha iným

Napriek úspechom ostáva ľudská a rada pomôže iným. Na šaty umiestnila vo forme obrazov, vreciek a dekorácií obrázky talentovanej Mii Majer z Popradu a splnila aj celoživotný sen Ivanke Danišovej, postihnutej Goldenharovým syndrómom, ktorá má za sebou viacero operácií tváre a túžila predvádzať na módnom móle. Tlieskala jej tam dokonca aj speváčka Ashanti a iné celebrity.

Prednášky na školách

Rebecca si vždy nájde čas aj na to, aby pomohla mladým ľuďom zorientovať sa v živote a prednáša na školách. Jej prednášky zaujmú vďaka jej vtipu a rovnocennému prístupu k študentom aj tie najproblematickejšie deti.

Chystá televíznu show

Táto atraktívna žena chvíľu neobsedí a nevie byť nečinná. Po škole začala pracovala v Slovenskej televízii a po načerpaní skúseností ešte ako mladá začala vyrábať zábavné programy, reklamy, televízne dokumenty... Momentálne pripravuje pilotnú reláciu pre svoju televíznu show.

Píše inšpirujúce knihy

Zaujímavá je aj jej literárna tvorba. Vydala cestopisy, knihy pod názvom „Mám 60 rokov, no a?" a jej 2 pokračovania, kde píše o tom ako vyzerať dobre a zdravo aj po šesťdesiatke, onedlho bude krstiť knihu poviedok. Ako vidieť aj z jej príbehu, aj tu platí pre väčšinu ľudí porekadlo: "Komu sa nelení, tomu sa zelení." Súhlasíte?

