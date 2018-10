Viete, ako bývajú Harry a Meghan? Budete prekvapení, majú malý domček

Kráľovskí susedia

Princ Harry a jeho manželka bývajú v maličkej usadlosti Nottingham Cottage, ktorá je súčasťou Kensingtonského paláca, ktorý je domovom následníka trónu Williama, jeho manželky Kate a ich troch detí. Harry sa presťahoval do tohto domčeka už v roku 2013, dovtedy počas dospievania žil so svojím otcom princom Charlesom v Londýne. Jeho manželka sa do Nottingham Cottage presťahovala už po tom, ako oficiálne oznámili svoje zasnúbenie na jeseň v roku 2017.

Prečítajte si aj: Svetlo v podkroví: Najlepším riešením, ako ho dosiahnuť, je strešné okno

Dočasný domov?

Objekt je jedným z najmenších na kráľovskom panstve a môže to byť niečo ako štartovací dom pre novomanželov. V dome sa nachádzajú dve spálne, malá obývacia izba, kuchyňa a kúpeľňa. Hovorí sa však, že keď sa vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu dočkajú detí, pár sa presunie do väčšej rezidencie v hlavnej časti Kensingtonského paláca.

Interiér podľa Meghan

Ešte pred svadbou mala Meghan svoj blog, na ktorom občas radila svojim fanúšikom aj s dekorovaním. Je preto veľmi pravdepodobné, že si tento roztomilý domček upravila podľa seba. Na základe jej už vymazaného účtu na Instagrame sa predpokladá, že bude chcieť vytvoriť neutrálne, ale pohodlné a útulné prostredie pre svoj nový domov. Obrázky jej domu v Toronte ukazujú uvoľnený, bohémský štýl s množstvom pohodlných prikrývok, béžového nábytku a množstva kvetov.

Prečítajte si aj: Zladený na mieru: V rodinnom dome všetko ladí a nič nie je zbytočné

Najčastejšie farby, ktoré Meghan vo svojom byte ešte v Amerike využila, boli biela a zlatá. A zdá sa, že uprednostňuje elegantný, minimalistický dizajn aj v kuchyni, keďže predtým zdieľala fotku svojej kuchyne, ktorá bola celá biela s čiernymi doplnkami. Zamestnanci britskej spoločnosti Blinds 2 Go dokonca vytvorili model rekonštrukcie, ako by podľa nich Meghan zrenovovala obývačku vo svojom dome. Pozbierali materiály z jej blogu a z Instagramu, prezreli si fotky jej bytu v Amerike a vytvorili model renovácie.

Vlastná záhrada

Nottingham Cottage má svoju vlastnú malú záhradu, o ktorú sa spravidla starajú obyvatelia tejto usadlosti, takže Meghan a Harry môžu vo svojom voľnom čase tráviť pekné chvíle v záhrade. Ak by záhrada mohla mať len jednu kvetinu, Meghan by si pravdepodobne vybrala pivonku, tento kvet je údajne jej obľúbený a je to aj kvetina, ktorá sa najčastejšie objavovala na jej teraz už odstránenom Instagramovom účte - konkrétne v odtieňoch ružovej. Takže už vieme, ako bude vyzerať záhrada kráľovského páru.

Okrem Williama a Kate majú Meghan a Harry niekoľko ďalších kráľovských susedov, pretože Kensingtonský palác je tiež oficiálnym sídlom vojvodu a vojvodkyne z Gloucestera, vojvodu a vojvodkyne z Kentu a princa Michaela z Kentu a jeho manželky.

Pár záberov sme pre vás ukradli a umiestnili sme ich do našej galérie.

Autor: Ľudmila