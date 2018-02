Vtipné videá na youtube mu vynášajú toľko, že si môže dovoliť tento neskutočný ranč za niekoľko miliónov!

>>> FOTOGALÉRIU nájdete priamo TU <<<

Má len 22 a na svojom youtube konte 12 miliónov odberateľov. Pre starší ročník to možno nebude veľavravné, no v skutočnosti to znamená vo svete internetu veľkú slávu. Slávu doposiaľ nevídanú, pretože to nie je herec, ani spevák. Logan Paul je sympatický blonďák, ktorý sa živý vtipnými videami a ovládol nimi svet. Jedno dokonca venoval tomu, ako podpisoval kúpnu zmluvu na svoj dom pomocou svojho malého štvornohého miláčika, ktorý s ním držal pero. Áno, je to šialené a Loganov humor mnohí nechápu, no mladík rozhodne vie, čo robí, pracuje na svojich snoch, a práve táto kedysi nezvyčajná práca, dnes uvádzaná pod hlavičkou vloger, viner alebo skrátka YouTuber, mu zarobila niekoľko miliónov, ktoré mohol vraziť do krásneho bývania. A my si ho dnes pozrieme zblízka.

Logan siahol po luxusnom bývaní za celých 6,55 milióna $ v lukratívnej časti Los Angeles, Encino. Obrovský ranč stojí na svojom mieste od roku 1970 a za jeho rozsiahlou rekonštrukciou stojí developer Maxim Cherniavsky. Obytnú plochu tvorí viac než 800 m2 a ukrýva úžasný interiér. Nachádza sa tu dokopy sedem spální, deväť kúpeľní, šatníky, vínna pivnica, veľký bar alebo mramorom vykladaná kuchyňa, no nový majiteľ sám prezradil, že to najväčšie čaro sa ukrýva v záhrade. Tú zdobí obrovský bazén, veľké záhrady, kopa zelene a nechýba ani hosťovský domček. Pred Paulom tu býval napríklad americký herec Ryan Stiler alebo Oscarom ocenený maskér a tvorca filmových efektov, Stan Winston.

