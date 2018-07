Zachcelo sa vám bývať ako hviezda? Fešák Jon Hamm prenajíma svoje hniezdočko

Lámač ženských sŕdc, herec Jon Hamm sa preslávil najmä vďaka hollywoodskemu úsmevu a svojmu talentu. Je hviezdou dramatického seriálu Mad Man, ktorý skončil v roku 2015 a získal zaň aj prestížne ocenenie Zlatý Glóbus či Emmy. Hamm má krásnu rodinnú vilku podobnú tým, ktoré nájdete aj na našich uliciach (viac si prečítate TU), no okrem luxusu v Los Feliz vlastní aj pôvabný penthouse na Upper West Side v New Yorku. A ten sa rozhodol prenajať.

Hamm sa so svojou dlhoročnou priateľkou, Jennifer Westfeldt, rozišiel v roku 2015 a pár vlastnil penthouse spoločne. Až teraz sa rozhodli ponúknuť ho na prenájom, a to za bezmála 15 000 $ mesačne. Byt má "len" 92 m2, no otvorený projekt spoločenskej zóny a dve terasy robia miesto neodolateľným. Interiér je plný svetla vďaka veľkým (ešte stále pôvodným) oknám, steny sú snehobiele, podlahy kvalitné a srdce domova, kuchyňa, plná profesionálneho vybavenia. Okrem toho, bývanie sa nachádza v rušnej časti mesta plnej prestížnych nájomníkov a kultúry. Čo viac si priať?

Autor: Mária Ambrozová