Zapáčilo sa im - spevák John Legend sa aj s rodinou presťahoval späť do rovnakého domu, ktorý predtým opustil

Je to len niečo vyše roka odvtedy, čo americký spevák John Legend predal svoj jednoizbový byt za 4 milióny dolárov v budove zvanej Nolita v New York. A práve tam, do tej istej budovy, sa spolu s manželkou Chrissy Teigen a ich dvomi deťmi teraz vracia.

Nie však do toho istého bytu - ich nový domov ich vyšiel totiž s polovicu drahšie, ale poskytuje aj oveľa viac miesta - ide o penthouse s tromi spálňami. Nachádza sa v šesťposchodovej budove z roku 1856, pričom jej byty prešli viacerými rekonštrukciami. Byt speváka sa pýši ôsmimi veľkými oknami, vďaka čomu v byte nechýba dostatok slnečného svetla; spojenou jedálňou a obývačkou a kuchyňou hodnou šéfkuchára. Tak sa vlastne ani nečudujeme, že si táto rodinka našla opäť cestu k takémuto bývaniu.

Podqa 6sqft.com

Autor: iv