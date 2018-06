Maľujeme, natierame: Ako správne vybrať farbu pre váš domov?

Výber farby podľa orientácie

Ak je miestnosť orientovaná na sever, mali by ste sa vyhnúť chladným tónom ako je modrá, fialová, sivá a zelená. Nielenže priestor opticky zmenšia, ešte mu aj uberú zopár stupňov na pocitovej teplote. Teplé odtiene s prídavkom žltej farby miestnosť naopak rozjasnia, zväčšia a (nielen) opticky prehrejú. Do tohto súdka patrí aj spektrum červených, žltých a hnedých odtieňov.

Svetlo a farby

Máme na mysli nielen prirodzené svetlo, ale aj to umelé. Zatiaľ čo chladné tóny pod žiarovkami sivejú, teplé sa naopak rozjasnia. Žiarivky zasa zvýraznia zelené, modré a fialové odtiene, teplé farby sa pri nich utlmia. Halogénky skresľujú farby najmenej.

Účel miestnosti a niekoľko všeobecne známych pravidiel o účinkoch farieb:

Modrá farba

Modrá farba utlmuje aktivitu, je farbou proti stresu. Mali by sa ňou obklopovať ľudia impulzívni, nervózni a naopak, vyhýbať by sa jej mali ľudia depresívni a melancholickí. Ideálna je do spální a detských izieb.

Žltá farba

Žltá farba má stimulujúce účinky, zvyšuje kreativitu. Hodí sa do denných miestností ako je jedáleň, kuchyňa, obývačka alebo pracovňa.

Červená farba

Dodáva priestoru veľa energie a dynamiky. Tvorivých a energických jedincov dokáže správne podporiť. Vyhýbať by sa jej však mali impulzívni ľudia. Túto farbu je vhodné takisto používať iba v denných miestnostiach a nanajvýš na dvoch stenách. V tandeme s bielou bude pôsobiť vyváženejšie.

Ak máte problémy s prejedaním sa, vyhnite sa jej v jedálni. Výrazne podporuje chuť do jedla.

Zelená farba

Zelená farba je upokojujúcou farbou, no zároveň posilňuje zrak a pozitívne vplýva na mozog. Väčšina zo zelených odtieňov je veľmi univerzálna, ktoré nič nepokazia v žiadnej miestnosti.

Nezabudnite!

Svetlé tóny miestnosť opticky zväčšujú, intenzívne farby naopak.

Pokiaľ chcete maľovať iba jednu stenu v miestnosti, mala by to byť tá, na ktorú sa najčastejšie pozeráte.

Sýtejšie odtiene si určite nechajte namiešať u profesionálov. Miešanie pastelových tónov by ste mohli zvládnuť aj sami, no výrazné tóny potrebujú strojové premiešanie.

Ako prvý sa začína maľovať strop, vždy smere od okna do vnútra miestnosti. Steny aj stropy vyžadujú vždy minimálne dva nátery. Biely strop vám miestnosť natiahne do výšky.

Ideálny čas na maľovanie je za denného svetla, podľa možností slnečné počasie. Maľovka vám rýchlejšie vyschne ako pri daždivom dni.

Autor: ds/ipeknebyvanie.sk