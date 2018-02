Aby veci zostali stále ako nové - stačí dodržať niekoľko pravidiel

UKLADÁME

- Tam, kde odkladáte bielizeň, je veľmi dôležitá cirkulácia vzduchu. Aby ste predišli nepríjemnému zatuchnutiu, do skrine nikdy neodkladajte vlhkú bielizeň.

- Posteľná bielizeň a obrusy však až toľko vetrania nepotrebujú. Tkaniny rýchlejšie blednú a vlákna slabnú. Dobre sa cítia na tmavom mieste s malými výkyvmi teploty, napríklad v zásuvke. Čistú a vyžehlenú bielizeň sa naučte ukladať vždy na spodok kopy, aby sa bielizeň opotrebovávala rovnomerne.

- Triedenie má aj v odevoch svoj význam. Najmä pri menších kúskoch ako spodná bielizeň či ponožky oceníte prútené alebo drôtené košíky. Získate vo veciach lepší prehľad a skriňa bude pôsobiť upratanejším dojmom.

- Ramienka dokážu udržať odevy vo vyžehlenom stave dlhšie ako police. Vešajte všetko objemnejšie a to, čo je náchylné na pokrčenie. Na police patria vlnené aj bavlnené kúsky, napríklad svetre, tričká alebo pyžamá. Bielizeň na ramienkach vyžaduje minimálnu hĺbku skrine 60 cm. Pri úspornejšom dimenzovaní, napríklad 45 cm, sa využívajú výsuvné mechanizmy, na ktorých sú vešiaky usporiadané kolmo.

- Na police patria vlnené aj bavlnené kúsky, napríklad svetre, tričká alebo pyžamá. Optimálne rozostúpenie políc v skrini je 30 centimetrov. Vo vysokých komínikoch sa bielizeň zbytočne pokrčí. Pamätajte, že žehlením bielizeň zmenšuje objem, takže aj touto nemilou činnosťou ušetríte miesto.

- Niekto nedá dopustiť na háčikový systém. Hlavne pri malých deťoch sú vynikajúcim pomocníkom. Ak svoju ratolesť naučíte vešať veci na háčik, podstatne znížite riziko chaosu a neporiadku. Vešiačiky nemusia byť iba súčasťou predsieňovej zostavy, pokojne ich zakomponujte aj na steny v detskej izbe.

- Bielu bielizeň z chúlostivých materiálov odkladajte do škatule s modrým papierom. Tento starý osvedčený recept pochádza zo Stredomoria. Aby biela bielizeň dlhým skladovaním nezožltla, voľakedy sa zásuvky bielizníkov natierali modrou farbou.

- V severoamerických krajinách sa zasa odkladací nábytok vyrába z cédrového dreva, ktoré chráni vlnu a citlivé textílie pred moľami. Podobný účinok dosiahnete, keď police alebo zásuvky so svetrami potriete vatou s éterickým olejom z cédrového dreva.

PERIEME

- Zvyknite si používať menej prášku, ako odporúča výrobca. Zvyčajne ide iba o obchodný trik, ktorý neprospieva ani vašej bielizni, tobôž nie práčke.

- Ak patríte medzi tých, ktorí si myslia, že väčšie množstvo prášku lepšie odstráni špinu z bielizne, nepotešíme vás. Veľa pracieho prostriedku spôsobuje nadmernú penu, čím sa znižuje pracia schopnosť a výsledok prania.

- Klasické prášky na báze fosfátov sú vhodné na bielu bielizeň a tkaniny, ktoré treba prať pri teplote vyššej ako 50 stupňov. Na málo znečistenú farebnú bielizeň sú omnoho vhodnejšie tekuté pracie prostriedky. Sú ohľaduplnejšie k farbám i samotným vláknam – bielizeň je aj bez prídavku aviváže hebkejšia a ľahšie sa žehlí.

- Niektoré druhy bielizne – napríklad nepremokavé bundy alebo uteráky, majú špeciálnu impregnáciu proti vlhkosti. Mali by vás na ňu upozorniť už pri kúpe, pretože tieto tkaniny aviváž neznesú. Prišli by o svoje hodnotné vlastnosti.

- Okrem posteľnej bielizne si zvyknite bežné šatstvo prať pri 40 stupňoch. Ušetríte nielen energiu, ale i svoju bielizeň. Na silne znečistené miesta použite mydlo na pranie alebo tekutý odstraňovač škvŕn. Pozor však, tento vysokoúčinný prostriedok by sa mal s bielizňou dostať do styku až tesne pred praním. Dlhodobé niekoľkohodinové pôsobenie vás môže nemilo prekvapiť v podobe vypálených dier.

- Posteľná bielizeň, utierky a uteráky by sa mali prať pri 60 stupňoch. Iba vtedy máte istotu, že ste ich zbavili roztočov, prípadne plesní. Určite si prácu s týmto druhom bielizne nezjednodušujte a jednoznačne ho vyžehlite! Druhá dávka vysokej teploty sa postará aj posledné zvyšky prípadných predátorov.

- Staré mamy hovorievali, že namáčanie je najlepší spôsob, ako sa zbaviť nepoddajnej špiny. Dlhé namáčanie, napríklad na noc, je efektívnejšie ako dokonalé pranie. Znečistená bielizeň sa namáča v teplej vode, aby sa uvoľnila špina, v horúcej sa zráža.

- Viete, čo najviac prekáža pri praní pleteným odevom? Kto odpovedal odstreďovanie vo vysokých otáčkach, hlboko sa mýli! Vlákna najcitlivejšie reagujú na teplotné šoky vody. Ak zvolíte jemný prací program takmer s nulovou teplotou, aj po tisícotáčkovej centrifúge vyjde váš obľúbený mohérový svetrík ako znovuzrodený. Ak nemáte pákovú batériu, väčšie riziko predstavuje ručné pranie. Pri klasických kohútikoch sa vám nemusí podariť trafiť sa do správnej teploty pri každom plákaní.

OSVEDČENÉ ČISTIDLÁ

Riedidlo, lieh – mastné a olejové škvrny

Kozmetický zásyp – vysáva mastnotu

Chlór – čistí, bieli, likviduje pleseň a baktérie

Mlieko, ocot, citrón, soľ – osvedčené prípravky našich babičiek

MYSLÍTE ŽE ŠKROBENIE JE PREŽITOK?

Omyl! Kto raz ochutná spánok vo vyškrobenej posteľnej bielizni, príde na to, že bielizeň si zachová omnoho dlhšie sviežosť aj uhladenosť. Rovnaké pravidlo sa vzťahuje aj na košele. Stojí to síce trocha viac námahy, ale pre ten pocit aj účinok sa to vyplatí.

Ľahšie sa škrobí bielizeň v umývadle alebo lavóriku ako v práčke. Môžete si pripraviť silnejší koncentrát, napúšťací program práčky by vám ho zriedil. Bielizeň sa škrobí po vypraní, aviváž je v tomto prípade zbytočná. Po škrobení, najmä ručnom, je dobré bielizeň odstrediť.

Pre dokonalé vyhladenie, či už žehlením alebo mangľovaním, by nemala byť bielizeň úplne suchá.

SUŠÍME

- Najlacnejší a najúčinnejší spôsob, ako udržať textíliu sviežu, je sušenie na čerstvom vzduchu. Priame slnko robí dobre iba bielym bavlneným tkaninám, ktoré sa tým bielia. Farebnú bielizeň si zvyknite sušiť vyvrátenú.

- Pekne vystrieť bielizeň pri sušení sa vyplatí. Ušetríte si námahu so žehlením. A nielen vtedy. Keď sa u vás prestane nosiť kopenie vysušenej bielizne v koši, nedáte jej šancu zapamätať si pokrčený tvar.

- Sušenie v sušičke je rýchlejšie, ale, samozrejme, aj drahšie riešenie. Väčšina tkanín okrem vlnených, jemných a elastických sa dá sušiť v sušičke s meniteľnou teplotou. Umelé tkaniny sa dajú sušiť v sušičkách zastudena. Studený spôsob sušenia znižuje krčivosť prírodných tkanín.

- Pletená bielizeň by sa mala sušiť pozvoľna, vystretá a vytvarovaná.

ŽEHLÍME

- Než začnete žehliť, nechajte žehličku 5 minút zapnutú. Termostat potrebuje čas, by sa ustálil. Začnite žehliť kusy, ktoré si vyžadujú nižšiu teplotu. Pri žehlení hrubších tkanín, napríklad z bavlny alebo ľanu, teplotu postupne zvyšujte.

- Väčšina tkanín sa žehlí kĺzavým pohybom. Pritláča sa iba bielizeň z krepu.

- Košele, šaty alebo tričká začnite žehliť zhora a postupujte smerom nadol.

- Výšivky, zamat a menčester sa žehlí z rubovej strany a cez navlhčenú látku. Než začnete žehliť, nechajte žehličku 5 minút zapnutú. Termostat potrebuje čas, by sa ustálil. Mala by byť z bavlny a s jemnou štruktúrou. Ideálnym pomocníkom sú bavlnené vreckovky.

- Žehličky majú rozličnú hmotnosť – od menej ako 1 kg po 1,5 kg. Naparovacie žehličky bývajú zvyčajne väčšie, a keď sú naplnené, môžu dosahovať až hmotnosť 1,8 kg. Príliš ľahká žehlička si tak ľahko neporadí s nerovnosťami ako ťažšia. Vtedy budete musieť vynaložiť viac vlastnej sily.

- Najľahšie sa v čistote udržiavajú žehličky s teflónovou žehliacou plochou. Námahu pri údržbe ušetrí aj integrovaný samoodvápňovací systém.

- Horúca novinka na trhu sú parné generátory. Oproti klasickým naparovacím žehličkám dokážu vyprodukovať až šesťkrát viac pary, čo podstatne skracuje váš čas strávený nad žehliacou doskou. Navyše odpadá nastavovanie teploty pre rôzne druhy tkanín.Prístroj sám rozpozná, či žehlí hodváb alebo ľan.

PODĽA ČOHO SPOZNÁTE DOBRÚ ŽEHLIACU DOSKU?

Cena – kvalitnú dosku pod 1 000 Sk nekúpite

Šírka – doska by mala mať šírku okolo 40 cm, užšie dosky rovná sa viac námahy pri žehlení väčších kusov

Nohy – tak v tomto prípade sa štíhle nohy nenosia. Čím budú hrubšie, tým by mal byť podstavec stabilnejší

Manipulácia – určite si ešte v obchode odskúšajte mechanizmus skladania. Skontrolujte, či má doska variabilné výškové nastavenie a či ju unesiete.

LEPKAVÁ ŠKVRNA NA ŽEHLIČKE

Zvyčajne vznikne pri žehlení umelých vláken príliš horúcou žehličkou. Odstránite ju tak, že ešte horúcu žehliacu plochu utrite do frotírového uteráka zo 100 % bavlny.

Autor: Denisa SLANČOVÁ, Katarína ŠATANKOVÁ