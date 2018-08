Izbovky na zvislo: Zaveste zelené rastliny na stenu!

Zvislé rastlinné steny sú atraktívne a neprehliadnuteľné. Najčastejšie sa s nimi stretnete v reštauráciách či vstupných halách veľkých spoločností. Pohlcujú zvukové vlny, zvyšujú vzdušnú vlhkosť, filtrujú jemný prach a miestnosť okysličujú.

Celkovo pôsobia relaxačne na psychiku. Spestriť však dokážu aj súkromný interiér.

Živý obraz

Pomocou rôznych druhov a ich farebných variantov sa dajú vytvárať aj abstraktné obrazce. Výber rastlín je individuálny, podľa svetelných podmienok. V prípade nedostatku svetla sa stena dá nasvietiť špeciálnymi žiarovkami. V ponuke nájdete malé hotové moduly s rastlinami, ktoré si na stenu zavesíte ako obraz. Jednoduché vyhotovenia mávajú zabudovaný rezervoár vody s ukazovateľom naplnenia.

Väčšie inštalácie sú pripravované na mieru vrátane rozmerov, tvaru a výberu rastlín. Vybrať sa dá z niekoľkých typov, od plastových panelov s vymodelovanými otvormi na substrát a rastliny, špeciálne plastové hranty uložené na sebe až po bezsubstrátový spôsob pestovania v špeciálnej plsti upevnenej na konštrukcii. Každý z nich má svoje prednosti aj nevýhody. Finančne výhodnejšie býva substrátové pestovanie, o zálievku aj hnojenie sa vtedy staráte sami.

Bez substrátu

Pri pestovaní bez substrátu slúži plsť ako zakoreňovacie médium a živiny rastlinám dodáva automatický systém v zálievke. Aj preto sú finančne náročnejšie. Automatika disponuje čerpadlom, filtrami, zmiešavacou a zbernou nádobou a samozrejme, hadičkami.

Výhoda je, ak je k danej stene privedená voda spolu s jej odvodom. Ak nie je, voda sa ručne dolieva do rezervnej nádoby. Príprava veľkej steny je časovo náročná, ide o týždne až mesiace. Menšia realizácia v súkromnom interiéri sa zvládne i v priebehu pár dní.

Najskôr sa inštaluje nosná konštrukcia, osadí sa vodonepriepustná vrstva a vrstva plsti, do ktorej sa bude vysádzať. Hotové sadenice sa sadia poriadne husto, preto môžete s efektom počítať prakticky hneď po inštalácii. Realizácia je náročná na vedomosti a skúsenosti a patrí do rúk odborníkov. Údržba závisí, samozrejme, od zvoleného systému. Rátať musíte s pravidelnou kontrolou asi raz do týždňa.

Podľa potreby sa čistí rezervoár vody, dopĺňa hnojivo, odstraňujú prerastajúce výhonky, žlté listy a vymieňajú rastliny, ktorým sa prestane dariť. Pri veľkom množstve rastlín existuje i vyššie riziko výskytu a premnoženia chorôb či škodcov. Vtedy nezostane iné, ako zasiahnuť chemicky. Údržbu môžete zveriť do rúk aj odbornej firme a dohodnúť sa s nimi na pravidelných návštevách.

Ako fungujú

S myšlienkou zvislých rastlinných stien prišiel francúzsky botanik Patrick Blanc. Inšpiroval sa tropickými lesmi, kde rastliny žijú prirodzene v niekoľkých výškových úrovniach. Mnohé k životu pôdu buď vôbec nepotrebujú, alebo im stačí minimálne množstvo. Dôležitejšie je pre ne svetlo, voda a živiny. Sú preto ideálni adepti na pestovanie v bezsubstrátových vertikálnych stenách.

Vynašiel systém, ako rastliny na zvislé steny inštalovať, a dal si ho patentovať. Základ je kovový rám, hydroizolačná PVC platňa a vrstva plsti, do ktorej sa rastliny priamo vysádzajú. Jeho súčasť je aj automatická závlaha s primiešavaním kvapalného hnojiva.

Autor: Pekné Bývanie/Monika KRÁLOVÁ, odborná spolupráca Danka LAUDOVÁ z kvetinárstva Rhapis