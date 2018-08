Štýl Shabby chic si zamilujete: Aké sú pravidlá nedbalej elegancie?

Po provensálskom štýle, ktorý sa v bytovej architektúre za posledné roky poriadne rozmohol, prichádza ďalší štýl, ktorý si získa najmä ženy. Shabby chic, alebo nedbalá elegancia má korene v osemdesiatych rokoch v Británii.

Tento termín bol po prvýkrát použitý presne v roku 1980, kedy sa Shabby chic (čítaj šejby šik)odčlenil od eklektického štýlu, pre ktorý je typické spájanie viacerých nesúrodých prvkov. A o tomto štýle to platí dvojnásobne. Hoci dnes vyzerá byť jasné, čo k nemu patrí, v skutočnosti je to zmes viacerých starších kultúrnych prvkov. Základom je provensálsky štýl, no významnú úlohu zohrávali aj interiérové prvky typické pre staré San Francisko.

Najväčšiu slávu „novému vidieckemu zariaďovaniu“ priniesla Rachel Ashwell, ktorá v dizajnérskom prostredí doslova vyrástla. Jej matka reparovala staré bábiky a otec predával staré knihy. Minimálne dvadsať rokov bolo jej meno synonymom tohto štýlu, a ak si dáte jej meno do internetového vyhľadávača, vyskočí vám nespočetné množstvo článkov, no najmä nápadov do vašej domácnosti.

Tri výhody štýlu Shabby chic

Výhodou tohto bytového dizajnu je, že pri zariaďovaní nemusíte „vraziť“ množstvo peňazí do nových kúskov. Štýl totiž charakterizujú práve staré ošúchané veci, ktoré možno nájdete aj na babičkinej povale alebo na rôznych burzách, kde jednotlivé kúsky kúpite vyslovene za babku.

Shabby chic je obľúbeným smerom aj pre všetky kreatívne duše, pretože množstvu nábytku a doplnkom dokážu správnu dušu vdýchnuť práve vaše šikovné ruky.

Tretím dôvodom, prečo sa tento štýl stal takým populárnym je fakt, že ak sa chystáte zmeniť niečo v byte alebo dome, postačí pár doplnkov Shabby chic a domácnosť nadobudne razom nový rozmer.

Základom sú kvety a pastely

Ak sa vám tento smer páči a rozhodnete sa podobný závan preniesť aj do svojej domácnosti, pripravte sa najmä na záplavu kvetov. Základom sú totiž ruže, hortenzie a pivonky. Farebnú paletu tvorí biela, krémová, pastelová ružová, orgovánová, zelenkavá, svetlo modrá a šedá.

Pri tomto štýle je dôležité klásť dôraz aj na látky. Rozlúčte sa s lacnými verziami, stavte na pravú bavlnu, a to najmä ak sa bavíme o spálni. Inšpiráciou je stará francúzska bielizeň, hoci ako sme už spomínali, Shabby chic pochádza z Anglicka.

Samozrejme, chýbať nesmie ani množstvo čipky, ktorú nájdete od závesov, cez vankúšiky až po kuchynskú linku všade. A hlavne, nič nežehlite. Pokrčené to bude vyzerať ešte viac starodávne, a to práve ide.

Foto: onekindesign.com

Nábytok a steny

Biela alebo smotanová by mali tvoriť základ Shabby chicu, aby vaša domácnosť vyzerala čisto a aby ju farby opticky zväčšili. To však neznamená, že teraz všetko natriete na bielo a budete sa toho striktne držať. Práve naopak. Tento štýl pokojne rozbite jedným nesúrodým kúskom, napríklad v podobe stoličiek v inom tóne. Najvhodnejšie je prírodné drevo, alebo kov s nádychom patiny. Často vidieť aj tyrkysový kúsok, ktorý sa zdanlivo k ničomu nehodí, ale práve tak to má byť.

Na stenách rovnako nie je povolený len biely náter, pokojne to skúste aj s tapetami. Vhodné sú vintage kvetinové motívy alebo kráľovský vzor.

Shabby chic v skratke

Problém tohto štýlu je, že neexistujú žiadne striktné pravidlá. Pustiť sa do neho môže síce každý, no chce to skutočne estetické cítenie, aby napokon váš interiér nevyzeral „preplácane“. Tento štýl si veľa obdivovateľov v mužských radoch nenašiel, preto so všetkými dekoráciami opatrne.

Tu sú však aspoň nejaké pravidlá v skratke, ktoré by ste mali dodržať, aby bol Shabby Chic šik:

Množstvo svietnikov a sviečok

Romantické vankúše v spálni aj obývačke

Starožitný porcelán s kvetinovými vzormi

Romantické čipkované tienidlá alebo honosné krištáľové lustre

Staré ošúchané kúsky kombinujte s novými

Autor: Zuzana Legíňová/ipeknebyvania.sk