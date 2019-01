Toto boli najobľúbenejšie handmade darčeky počas Vianoc 2018: Na zjedenie, doslova

Boom vlastnoručne pripravených sviatočných a vianočných darčekov neutícha, naopak, v tomto roku ešte zosilnel. A prečo nie? Veď je to kreatívne a originálne.

Najlepšie darčeky sú tie, ktoré sa dajú zjesť! Upečte si a pripravte priamo doma dobroty, ktorými obdarujete rodinu, priateľov a svojich blízkych, a navyše z týchto maškŕt môžete vyrobiť skutočne oku lahodiaci darček! Máme pre vás tucty inšpirácií.

Veď sa len zamyslite, existuje niečo príjemnejšie, ako keď podarujete niečo pod zub? Dokonca vlastnoručne pripravené alebo upečené? Áno, nemusí ísť len o sladkosti či koláčiky. Samozrejme, na tomto poli sa vašej šikovnosti a predstavivosti medze nekladú, avšak je toho omnoho viac.

Od tradičných k netradičným

Medzi prvými vám iste napadne do zoznamu maškŕt zaradiť medovník. Sú typicky sviatočné, dajú sa krásne ozdobiť a vďaka obrovskému množstvu rozličných receptov možno vyrobiť nepreberné kvantá medovníčkov pre každého labužníka.

Neostávajme však len pri klasike. V každej rodine sa traduje aspoň tucet rôznych vianočných koláčikov, sladkostí a pochúťok. Vyberte tie trvanlivejšie - a samozrejme najobľúbenejšie - a obdarujte svoje okolie!

Krekry a oblátky

Áno, slané i sladké, s polevou či s posýpkou, s orechmi či kokosom, vyratúvať môžeme doslova až do Vianoc. Zabaľte ich do šušťavého celofánu a pridajte krásnu stuhu. Ak budete chystať darčekov viac, označte si každý menovkou i popisom obsahu.

Do guľôčky!

Obľúbenými pochúťkami, ktoré zvládnu s vami už aj najmenšie deti, sú guľky. Základ spravte kokosový, kakaový alebo z kondenzovaného mlieka. Nepečú sa a najzábavnejšia časť je obaľovanie či už v kokose, v kakau, vo vanilkovom cukre alebo v mandľových hoblinkách. Umiestňujte do košíčkov rôznych veľkostí - dostanete ich kúpiť s veselými vianočnými dizajnami alebo si ich vyzdobte sami.

Náš tip: Uložte ich do držiaka na vajíčka. Budú v bezpečí a deti ich isto radi vianočne pomaľujú.

Usušte ich

Orechy, sušené alebo kandizované ovocie priamo z vašej záhrady? Perfektný nápad! Zabaliť ich môžete do papierových vrecúšok s venovaním alebo dokonca do vlastnoručne ušitých vreciek. K praktickým sušeným drobnostiam v domácnosti patrí aj sušená zelenina alebo bylinkami ochutená soľ. Vyzerá a vonia nádherne, navyše je aj praktická. Ideálne je, ak ste majiteľom sušičky - ak ju ešte nemáte, je to super tip pre Ježiška!

Inšpirovať vás budeme aj v našej galérii. Nech sa páči.

