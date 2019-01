Vybehnite von: Tieto dekorácie získate úplne zadarmo a vytvoríte z nich krásne ozdoby

Kríčky plné farieb

Jesenné obodbie je vždy spojené s príchodom plnej palety farieb. Po jari je jeseň druhé najfarebnejšie obdobie, a tak stačí zobrať nožnice a vyraziť na zber vetvičiek plných krás. Napríklad aj taký konárik obvešaný trnkami alebo šípkami vo váze vydrží pekne celú zimu. A čo na tom, že plody nakoniec uschnú? Ak príde chuť, môžete si z nich spraviť pokojne aj čaj.

Plody jesene na stole

Vždy lepšie ako sušené kvety, ktoré už tretí rok oprašujete, budú vyzerať v predsieni alebo na stole plody jesene. Miska plná jabĺk je nielen zásobáreň vitamínov, ale pôsobí veľmi príjemne pre oko. Môžete ich naaranžovať do obývačky, do predsiene alebo na jedálenský stôl. Tak ako tekvice rôznych veľkostí. Nemusia to byť len tradične vyrezávané, ale aj celé ozdobné, malé, s bradavičkami. Dotvoria interiéru správny farebný šmrnc jesene.

Nezabudnite na listy

Všade navôkol, a to aj priamo na sídliskách, máte množstvo listov extra farieb. Dať ich do vázy je záležitosť na jeden deň, ale stačí, ak ich vylisujete a následne poukladáte, napríklad na papier. Nalepíte na podklad, na seba, zalakujete, a potom už stačí len listy orámovať alebo zavesiť len tak na tvrdšom podklade na stenu. Takáto svieža dekorácia je hotová za pár minút a vydrží omnoho dlhšie ako kytica kvetov vložená do vázy.

Venčeky kraľujú

Veľmi vďačnou dekoráciou sú venčeky. Nie také, ktoré sa kladú na hroby, ale také, ktoré budú krásne na dverách z vonkajšej alebo vnútornej strany, alebo aj prichytené na stene. Venček si spravíte jednoducho z tenkých prútikov dreva, a potom ho dekorujete podľa fantázie.

Môžete do jeho vnútra alebo po obvode napichať kúsky jabĺčok alebo pomarančov. Tie budú krásne schnúť a vyžarovať do bytu aj podmanivú jesennú vôňu. Tak isto môžete práve aj venček ozdobiť farbami padajúcich listov či rôznych bobuliek, ktoré na jeseň v prírode kraľujú.

Jesenné dekorácie za pár šupov nájdete v našej galérii. Do toho!

