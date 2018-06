Pohodlne sa usaďte: Sedacie vaky sa stanú komfortným členom interiéru

Každý večer chodíme unavení z práce domov a všetko po čom túžime je najmä pohodlne sa na chvíľu usadiť a až potom prídu na rad ďalšie povinnosti. Originálnym spôsobom, ako neinvestovať do luxusných sedacích súprav a následne tŕpnuť, aby sa nepoškodili sú tzv. sedacie vaky. Tie z vášho interiéru urobia útulné miestečko plné pohodlia

Využiteľné (takmer) všade

Ak ste si pod pojmom sedací vak predstavili veľké nemotorné vrece so šialeným dizajnom, ktoré by ste ani za nič nepostavili do vašej precízne zladenej obývacej izby, uisťujeme vás, že na trhu je mnoho prevedení. Ak neveríte, inšpirujte sa v našej fotogalérii. Tieto pohodlné rozmerné vankúše je možné pohodiť aj ku konferenčnému stolíku bez toho, aby pôsobili šialene.

Takisto ich milujú deti a v tom správnom veselom prevedení im môžete vytvoriť pohodlný kútik na čítanie alebo oddych po dobrom obede. A ak túžite po outdoor kine, zaveste plátno do záhrady a na sedacích vakoch si potom môžete vychutnať film napríklad aj pod nebom plným hviezd

Materiál a výplň

Aj keď ten bytový doplnok môže pôsobiť trošku neohrabane, práve to je jeho výhodou. Materiál, ktorý tvorí výplň takéhoto vaku je väčšinou polyesterový granulát. S ním môžete pracovať ako sa vám len zachce, pretože v prípade, že sa vám posedenie zdá príliš tvrdé, granulát jednoducho odsypete podľa vlastných predstáv a ak sa vám naopak zdá náplne príliš málo, za babku je možné kúpiť poriadne vrecko mäkkých guličiek na to, aby ste ju doplnili.

Všetko je chránené tak, aby sa výplň samovoľne nevysypala, väčšinou na spodnej strane vaku, silným suchým zipsom. A čo sa povrchovej úpravy týka, výrobcovia väčšinou využívajú polyester, ekokožu alebo mikrovlákna, ktoré sú dostatočne odolný a zároveň príjemný materiál.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk