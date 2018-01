Pravidlá tzv. „bohemian style“: Zamilujte sa do súčasného trendu v bývaní

Čo to vlastne je?

Bohémsky štýl je skutočnou in! záležitosťou posledného obdobia. Trend sa odráža v módnom priemysle, v dekore osláv a svadieb a nezabúda sa ani na bytový dizajn. Odráža sa v ňom akýsi marocký štýl, ktorý vonia sviežosťou pláží, avšak vrstvením sa dosahuje jeho hĺbka a ťažiskové komponenty, ktoré už od sviežosti majú na míle. Ak radi nosíte rozviate vlasy a ľahké šaty, na ulici si pospevujete a okolie vám nadáva do flegmatikov, boho chic je pre vás tým pravým, orechovým.

Nebojte sa kombinovať

Hlavnou myšlienkou bohémskeho štýlu v odraze bytového dizajnu je vrstvenie materiálov, farieb, štruktúr a tvarov, vďaka ktorému vzniká síce trochu nedbalosť, no príjemná. Ak máte dom staré tkané koberce, nevyhadzujte ich, určite sa vám budú niekam hodiť v kombinácii s ďalším vyšúchaným kobercom pod sedačku alebo konferenčný stolík.

Ak máte doma asi desať druhov rôznych lampičiek a lampiónov, budú sa vám do bohémskeho štýlu výborne hodiť. Heslom totižto je, že čím viac toho zo stropu bude visieť, tým lepšie. To znamená nezabúdať ani na popínavé kvety. Táto prírodná súčasť štýlu je veľmi dôležitá a samotní dizajnéri často siahajú aj po možnosti v miestnosti venovať rastlinám celú jednu stenu. Na steny môžete zavesiť aj zbierku starých gitár alebo bláznivé slamené klobúky, ktoré ste si podovážali z dovoleniek. Nebojte sa! Nech to vyzerá ako v mexickom bazáre, tak je to v bohémskom štýle správne!

Do spálne preneste boho chic vďaka obliečkam s potlačou mandaly, pod nohy si hoďte chlpatý koberček a všetko doplňte vankúšmi v rôznych farbách, tvaroch a motívoch. Nikdy to nepreženiete. Práve naopak. Tento štýl si vyžaduje všetkého veľa. Hlavne farieb. Tak sa nebojte na tmavočervené steny zavesiť ďalšie farebné plagáty a obrazy, dokúpte zopár taburetiek a starý medený čajový servis z bazáru. A nebojte sa ani strapcov. Všetko je dovolené. Inšpirujte sa v našej fotogalérii.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk