Ešte im neodzvonilo: O tom, ako z nepotrebných vecí vyrobiť štýlové doplnky

Pritom stačí dobrý nápad, šikovné ruky a zo „stariny“ vyčarujete jedinečný predmet. Dvere na viacero spôsobov Staré drevené dvere sú poctivým dielom skutočných stolárskych majstrov. Bol by hriech len tak ich vyhodiť alebo spáliť.

Ak aj ich pôvodnému účelu odzvonilo, vyčistite ich, pretrite farbou, patinujte alebo prelakujte a opäť použite. Napríklad ako originálne čelo postele či zástenu, ktorá v blízkosti pracovného stola alebo vstupných dverí poslúži ako nástenka na odkazy. Pomocou kovových háčikov vyrobíte zo starých dverí originálny vešiak.

Poličky zo zásuviek

Staré zásuvky z vyradených kusov nábytku s minimom námahy premeňte na štýlové a hravé police. Stačí ich ošmirgľovať, ošetriť farbou na drevo, aby boli jednotné. Keď farba zaschne, dno zásuvky ozvláštnite vzorovanou tapetou, prípadne zrkadlovou samolepiacou fóliou. Efekt bude dokonalý.

Fotorám z okien

Pôvodné okná z gazdovských domov sú top. Premeňte ich na fotorámy, ktoré sa razom stanú klenotom aj modernej domácnosti. Navyše, je na vás, či ich len umyjete a necháte na nich vyniknúť podpis času, alebo ich ošetríte a nanovo namaľujete. Celkom isto z nich však odstráňte pánty, kľučky a na zadnú stranu upevnite háčiky, za sklo založte fotky a zaveste na stenu.

Rebríkový vešiak

Aj obyčajný rebrík možno využiť neobyčajným spôsobom. Oprite ho o stenu, hornú časť zafixujte a môžete naň začať vešať. Uteráky, deky, šaty na ramienkach, šatky, šály, noviny alebo kovové košíky, do ktorých uložíte rôzne drobnosti. Ak každý stupienok na rebríku natriete inou farbou, veľmi hravo a veselo bude tento odkladací pomocník pôsobiť aj v detskej izbe.

Organizér na šperky

Tento nápad ocenia hlavne dámy. Staré rámy z obrazov či z rozbitých zrkadiel možno využiť ako základ pre praktický organizér šperkov. Do rámu vložte plátennú alebo kovovú sieťku, na ktorú zavesíte náušnice. Ak sa rozhodnete pre zložitejšiu verziu, na OSB dosku prilepte molitan, potiahnite ho látkou a vložte do rámu. Na látku našite háčiky, ušká alebo na pripevnenie šperkov použite špendlíky. Najrýchlejší spôsob je uviazať o rám špagát, saténovú stuhu alebo silon, ktoré poslúžia ako závesný systém.

Keď fľaša svieti

Závesné svietidlo z vínovej fľaše? Myslíte, že je to nemožné? Opak je pravda. Ak zo sklenenej fľaše odstránite etiketu, poriadne ju umyjete, brúskou na sklo odrežete spodok, do hrdla vložíte objímku, zakrútite do nej LED žiarovku, pripevníte závesný systém na lampu, získate jedinečné svietidlo. Namiesto jednej žiarovky môžete do fľaše vložiť vianočné svetielka alebo sviečku a vznikne krásny doplnok. Keď fľašu natriete tabuľovou farbou, poslúži vám na odkazy. Takto môžete využiť akúkoľvek sklenenú fľašu či zavárací pohár.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Kristína FALŤANOVÁ