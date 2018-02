Izba pre milovníka cestovania: Doplnky, ktorými ho určite dostanete!

Dnes Dizajn a Dekor

Poznáte niekoho, kto ešte len príde z dobrodružného výletu a už sa hrnie do plánovania ďalšieho? Celé dni presedí pri počítači a sleduje ceny leteniek, ideálne počasie na opačnej strane zemegule alebo listuje v príručkách a značí si všetko čo by mal na danom mieste navštíviť? Alebo ste sa v tomto opise našli aj vy? My vám prezradíme ako túto cestovateľskú vášeň dostať aj na miesto trvalého bydliska.