Pár skvelých tipov: Vyhrajte sa a recyklujte zároveň!

Štatistiky zo septembra minulého roka nevykazujú pre Slovensko veľmi pozitívne výsledky. Z viac ako 300 kilogramov odpadu jeden občan vyseparoval len 25 kilogramov, čo je žalostne málo. Pre porovnanie, oproti susednej Českej republike je to až o 50 % menej.

My sa však chceme zamerať na veselšiu stránku recyklovania a vedzte, že projektov, kde zo starého môžete vyrobiť krásne a nové, je neskutočne veľa. Z hrdzavého vytvoríme niečo s nádychom vintage štýlu, ktorý je teraz in! Starý nábytok dostane nové miesto a farbu, zpoužitých pneumatík vznikajú kvetináče alebo luxusné sedenie a ani staré plechovky nemusíte hneď vyhodiť. Použite ich ako nové stojany na farbičky alebo tienidlá na stolové či vysiace lampy. A to nie je všetko, vyberáme pre vás niekoľko ďalších užitočností.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk