Viete, ako správne zavesiť závesy? Máme pre vás zaručené tipy!

V predchádzajúcom storočí zdobili okno v každej miestnosti, dnes, v moderných interiéroch, je ich čoraz menej. Reč je o závesoch. Iste, pokojne to doma zvládneme aj bez nich, no okná s nimi vyzerajú akosi krajšie a naše domácnosti pôsobia o poznanie útulnejšie. Lebo... Správne zavesené závesy a záclony vedia s oknom, atmosférou, ale aj celým priestorom čarovať.

Spôsob, akým túto látkovú dekoráciu zavesíme, je mimoriadne dôležitým faktom, ktorý napokon rozhodne o všetkom. Ovplyvní totiž nielen to, ako bude vyzerať okno zvnútra aj zvonka, ale aj to, aký celkový dojem miestnosť vyvolá. Vďaka nasledujúcim krokom si s každým závesom hravo poradíte a vaša domácnosť bude vyzerať fantasticky.

1. Závesný systém, teda garnižu alebo koľajnicu a štipce, si vyberte vždy na základe toho, aký záves na ňu chceme uchytiť. Taktiež každý systém má svoje špecifické možnosti upevnenia, napríklad do steny, stropu alebo na konzoly. Rozhodujúca je napokon váha textílie a tiež jej úloha a spôsob, akým s ňou chcete manipulovať.

2. Ak budete záves alebo záclonu riasiť, budete potrebovať dvojnásobok šírky okna alebo steny.

3. Ak máte záves s výrazným vzorom, zvoľte jednoduchý závesný systém a len redšie riasenie. Lepšie to ukáže.

4. Závesný systém prispôsobte aj tvaru a výške okna, stupačkám či radiátorom. Upevnite ho minimálne 10 cm nad horný okraj okenného rámu. Okná opticky predĺžite ak garnižu zavesíte 20 cm a viac nad jeho horný okraj, závesy necháte siahať až po podlahu. Ak potrebujete okná vizuálne rozšíriť, dosiahnete to tak, že garniža bude presahovať okno o pol metra na každej strane.

5. Klasické drevené garniže postupne vystriedali kovové tyče. Tým sa prispôsobila aj ponuka závesov. V obchodoch bežne dostanete také, priamo na ne určené. Spoznáte ich vďaka kruhovým otvorom spevnených kovovou obručou. Manipulácia je teda veľmi jednoduchá a praktická.

6. Ďalšou možnosťou sú teleskopické tyče s nastaviteľnou dĺžkou alebo oceľové lanká. Ich nosnosť je však nízka. Závesy by ich svojou váhou mohli ohýnať, čo by kazilo celý dojem.

7. Závesy, ktoré nemajú tunel ani kovové otvory, je najrozumnejšie pripevniť pomocou štipcov. Tie majú rôzne farby, tvary aj materiálové prevedenie. Myslite však na to, aby tyč, úchyty na závesy a štipce spolu ladili.

Autor: Kristína Falťanová/ipeknebyvanie.sk