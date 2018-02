10 vecí, ktoré treba vedieť o dekorovaní vašej obývačky

1. Je dobré, aby ste ešte pred prvým nákupom mali v mysli vytvorenú predstavu, ako by vaša obývačka mala vyzerať. Chcete minimalizmus, vintage, rustikálnu atmosféru alebo retro? Musíte v tom mať jasno.

2. Urobte si prieskum. Prelistujte časopisy, navštívte priateľov, surfujte na internete. Presvedčte sa o tom, že to, čo sa vám páči, je trvalé a dlhodobo sa v takto zariadenej obývačke budete cítiť dobre. Zohľadnite vzory, farby a nábytok. Myslite aj na náročnosť ich pravidelnej údržby. Napríklad na tmavom dreve okamžite vidieť prach.

3. Svetlo má významnú úlohu v tom, ako bude vaša obývačka pôsobiť. Práve ono zohrá veľký význam na samotnej atmosfére. To, či bude miestnosť posiata tieňmi a tmavými kútmi alebo, naopak, leskom, jasom a trblietaním. Sviečky tiež dodajú iskru.

4. Výber správneho nábytku je asi rovnako dôležitý ako pre naše telo kyslík. A tiež jeho následné umiestnenie v priestore.

5. Pre celkový dojem sú podstatné aj závesy. Ich dĺžka a vzor majú obrovský vplyv na miestnosť aj okno. Môžete ho vďaka nim zmenšiť, zväčšiť, ale aj natiahnuť do výšky. Ich vzor buď zlaďte tón v tóne so zvyškom miestnosti, alebo, ak chcete, aby vynikli, dajte ich do ostrého kontrastu.

6. Podlaha pokrýva veľkú časť obývačky. Podľa individuálnych potrieb zvážte, či je pre vás lepšia drevená, laminátová či korková podlaha, prípadne dlažba alebo celoplošný koberec. Dbajte na podobné alebo tmavšie odtiene než budú steny.

7. Nechajte v obývačke dostatok voľného miesta pre bežné fungovanie a každodenné činnosti, napríklad chôdzu.

8. Obklopte sa doplnkami, ktoré majú pre vás hodnotu. Nemusí ísť o drahé a luxusné kúsky, pokojne môžete použiť obraz po starých rodičoch či keramiku po prababke. Pekné a cenovo nenáročné drobnosti dnes dostanete v každom meste.

9. Kvety, kvety a ešte raz kvety. Hodia sa do každej miestnosti, krásne ju oživia a zafarbia farbou prírody. Navyše sa postarajú aj o zdravé ovzdušie.

10. Deky a vankúšiky, ktoré len tak voľne pohodíte na sedačku či kreslo, dodajú miestnosť punc pohodlnosti a pri relaxovaní vás krásne zahrejú. Kupujte ich posledné a zlaďte so zvyškom miestnosti.

Autor: Kristína Falťanová/ipeknebyvanie.sk