Čistý naturalizmus: Krásny nábytok z neopracovaného dreva

Kreatívne spracovanie jednotlivých kusov nábytku ulahodí oku a zároveň naplní potrebu praktickej využiteľnosti. Drevo je materiálom, ktorý snáď od vždy ľudia využívali na jeho výrobu a rovnako po ňom siahajú aj dnes.

Surová krása

Aj keď materiálovo technické možnosti dnešnej doby dovoľujú spracovanie dreva do akejkoľvek podoby, jeho surovosť sa opäť vracia do našich domovov. Aj známi svetoví dizajnéri čoraz častejšie siahajú po kusoch nábytku so zdanlivo neopracovaných kusov zväčša naplaveného dreva. Najčastejšie sa používa na pracovné dosky do kuchýň, dosky stolov jedálenských, ale aj ich nôh a podper. Ich povrch je najčastejšie zavoskovaný alebo zalakovaný do vysokého lesku, no bez farby, aby vynikla štruktúra samotného materiálu.

Do voza aj do koča

Dizajnéri sa zhodujú, že nábytok zo surového dreva sa hodí nie len do rustikálne ladených interiérov, no takisto aj do tých modernejšie ladených. Minimalizmus v priestore takýto kus nábytku podčiarkne a nechá vyniknúť a do vidieckeho štýlu dokonale zapadne. Je potrebné ho len správne umiestniť a poprípade skombinovať s moderným sklom či chrómom.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk