FOTO inšpirácia: Poznáte roll door na skriniach? Fungujú aj v interiéri!

Vo vidieckom štýle

Novým trendom v bytovom dizajne je vidiecky štýl. O tom, ako ho dostať do nášho domova sme už písali TU, avšak akú to má spojitosť s našou dnešnou témou? Roll door sa v tomto štýle často využívajú ako metafora na vidiecke bývanie, kedy sa ako dvere v interiéri (napríklad do jedálne alebo obývacej izby) použijú tie, pripomínajúce dvere do hospodárskej budovy, jednoducho do stodoly. V súčasných, trendových pastelových farbách ako sú mentolová alebo staroružová, či jemná šedá zapadnú do priestoru a navyše ušetria v prípade menších miestností nanajvýš cenné centimetre.

Kov a sklo

Okrem vidieckeho dekoru, ktorý nám roll door pomôžu domov priniesť sú tu aj iné alternatívy, ktoré sú vhodné do modernejšie ladených interiérov. Viete si predstaviť klasické presklené dvere otvárajúce sa v dvoch krídlach na závesnom, posuvnom systéme? Alebo napríklad matné sklenené tabule vedúce do kúpeľne, či rustikálne masívne drevené dvere s ošúchanými rohmi v štýle shabby chic? Je veľa možností, po ktorých môžeme siahnuť a pamätať pritom na dve základné vlastnosti tohto kúsku: praktickosť a štýlovosť. To je tá najlepšia kombinácia, akú si len môžeme priať.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk