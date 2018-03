Moderné Maroko: Orientálny štýl dostáva nové, očarujúce podoby

Ak ste milovník cestovania a Maroko už máte vo svojom zozname krajín, ktoré chcete navštíviť dávno odškrtnuté, iste nám dáte za pravdu, že marocký štýl odrazený v interiéroch nápadne pripomína známu rozprávku o Aladinovi a jeho čarovnej lampe. Už z obrázkov sa na nás totižto valia ťažké zemité vône, ohúri nás pestrofarebnosť a v diaľke počujeme typickú ťahavú pieseň zaklínača hadov.

Vyrezávané priečky, oblúky a farby

Marocký štýl je jeden z tých, ktoré sú na prvý pohľad rozoznateľné a pomýliť by sme si ho mohli snáď len so štýlom príbuzným arabským krajinám. Typické sú preň oblúky, ťažké vône, pestrofarebné textílie, ktoré sú navrstvené a necháva sa vyniknúť štruktúre tkanín, ďalej sú to vyrezávané detaily (paravány, svetlíky, dokonca celé priečky) či mäkkučké posedenie.

V novom šate

Viacero dizajnérskych organizácií sa rozhodlo priniesť do sveta pokojnejšiu, uhladenejšiu verziu marockého voňavého štýlu. Posedenia na vankúšoch porozkladaných na zemi vymenili za luxusnejšie sedačky, farebnosť tkanín nahradili jemnými zemitými farbami s jedným, dominantným farebným akcentom, no ponechali napríklad klasické vyrezávané oblúky, či zdobené stropy.

