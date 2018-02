Vitrážové okná: Zložitá technológia a maximálny výsledný efekt!

Len nedávno sme tu mali mozaiku v kuchyni, čo sa môže zdať príbuznou technikou vitráži. Na tvorenie oboch sa využíva sklo ako väčšinový materiál. Na katedrálach a chrámových oknách sa začala využívať z toho dôvodu, že boli také veľké, že ich nebolo možné zasklieť jedným kusom skla a preto sa vytvoril obrazec z množstva malých častíc. Ani dnes však na vitráž nezabúdame a môžeme ňou vytvárať okenné tabule pri externom zasklievaní fasád, stenách, svetlíkoch, efektných osvetlených vitráží v interiéri alebo samostatných obrazoch v klasických rámoch.

V súčasnosti je možné na vitáž použiť niekoľko rozdielnych techník, ktoré sa vytvorili vďaka novým technologickým možnostiam výrobcov. Za klasickú techniku sa považuje spájanie jednotlivých kúskov farebného skla vďaka oloveným lištám. Táto technika ale pôsobí kvôli týmto lištám mierne rušivo a preto sa využíva len pri väčších a jednoduchších vzoroch. Medzi ďalšie patrí napríklad spájanie častí medenou páskou, ktorá sa neskôr spájkuje, zapekanie skla podľa naprojektovanej predlohy, maľba na sklo a následné vypálenie obrazu, pieskovanie – narúšanie povrchu skla alebo fazetovaná vitráž. To znamená spájanie komponentov hrubších skiel, ktoré sú číre a majú pod určitým uhlom zbrúsené a vyleštené hrany tak, že efektne lámu svetlo a následne zvýraznia daný motív.

Nie len v sakrálnych stavbách, ale aj klasických interiéroch je vitráž často využívanou technikou zdobenia okenných tabúľ. Tak v exteriéri ako interiéri. V moderných bytoch sa s nimi síce málokedy stretneme, no tradičnejšie ladené domovy sa nimi určite popýšiť môžu. Vynímajú sa pri masívnom drevenom nábytku, kryštálových lustroch, krbe alebo na vchodových dverách. Vďaka vysokej odolnosti voči mechanickému poškodeniu a UV žiareniu to stojí za zváženie, čo vy na to?

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk