8 tipov pre veľkú prázdnu stenu. Poradíme vám so štýlovými dekoráciami!

Nie je veľa domov a bytov, kde by nastala situácia, že celá stena zostane bez zariadenia a dokonca aj bez okien. V tých menších priestoroch o tom majitelia môžu len snívať, no ak je to napríklad aj váš prípad, nebojte sa preklikať našou fotogalériou a inšpirujte sa.

1. Tapeta je tým najjednoduchším riešením, ktoré zaplní váš priestor bez toho, aby ste museli dokupovať nábytok, či robiť si iné starosti. Veľké vzory opticky vyplnia priestor a zároveň mu dodajú šmrnc. Ostatné steny miestnosti môžete nechať v jednej farbe a určite neoľutujete.

2. Drevený obklad na stene vytvorí príjemnú naturálnu atmosféru, izbu zútulní, ale pozor, taktiež opticky zmenší. Ak na steny aplikujete klasickú podlahovinu s peknou štruktúrou dreva, bude v priestore pracovať ako jedno veľké lákadlo.

3. Jednou z odrôd dnešných tapiet sú aj nadrozmerné fotografie. Tie si vo fotoateliéroch môžete objednať podľa svojho gusta (či už ste milovníkom prírody a chcete na stene krajinku, do kuchyne zvolíte makro pohľad na steblá obilia alebo vás láka abstrakcia). Okrem toho, môžete použiť aj rodinnú fotografiu, ktorú takto budete mať zvečnenú na veľkej ploche.

4. Ďalším veľmi jednoduchým, no maximálne efektným spôsobom ako z nudnej prázdnej steny urobiť pútač pohľadov je tzv. color blocking. Znamená to viacero farieb rozdelených do jednotlivých blokov, ktoré sa navyše môžu aj prekrývať alebo to vyriešite jednoduchšie, geometrickými tvarmi.

5. Ani knižnicou nič nepokazíte. Veľké police plné kníh sú efektným doplnkom ktorejkoľvek miestnosti. Ich farebnosť a štruktúra obalov urobia svoju prácu a okrem toho bude mať každý milovník kníh všetko pokope.

6. Na veľkej prázdne stene pekne vyniknú aj menšie tvary. A preto ak sa rozhodnete, že váš rodinný album vystavíte v jednotlivých rámoch vedľa seba, určite netrafíte vedľa. Takisto ani v prípade, že svoje umelecké skice, dielka vašich detí alebo šikovných priateľov, umelcov, necháte nezarámované visieť na stene, spôsobia zaručený wow efekt.

7. Pre odvážnejších tu máme nápad s veľkým zrkadlom, ktoré krášli mohutný, vyrezávaný rám. Takéto zrkadlo o naozaj veľkých rozmeroch sa môže stať tzv. statement prvkom (hlavným), ktorý zaujme. Navyše každé zrkadlo je aj praktickou záležitosťou a navyše opticky otvára aj menšie priestory.

8. A pre tých najodvážnejších tu máme jeden tip. Pásiky. Ak správne zvolíte farby jednotlivých pásov, či už jemných alebo hrubších, vodorovných alebo zvislých, určite v priestore trafíte do čierneho.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk