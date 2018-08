Zaostrené nad hlavu: Tapeta na strope urobí s priestorom divy!

Tapety volíme na steny do všetkých miestností. Svoje miesto majú v spálňach a obývačkách, tie z odolnejších materiálov (napríklad vinyl) sa hodia aj do vlhkých a teplých kuchýň či kúpeľní. Ak vás ale klasika nudí a chcete vyskúšať niečo odvážnejšie, skúste ísť s tapetou na strop. Neoľutujete.

Precízna aplikácia

Nie je zaužívanou klasikou vynechať bočné steny a vrhnúť sa hneď s tapetami na strop. No ak nazriete do našej fotogalérie, zistíte, že to nemusí byť úplné bláznovstvo. Tradičným spôsobom (lepidlo, valček, tapeta) ich aplikujete na očistený povrch zbavený akýchkoľvek nerovností a už len počkáte na výsledný efekt. Keďže gravitácia pôsobí a tapeta bude v podstate vo vodorovnej polohe, pracujte precízne a ubezpečte sa, že vám po chvíľke nespadne na hlavu.

Optika nepustí

Ak zvolíte menšie aj väčšie vzory, určite rátajte s tým, že priestor sa mierne opticky zmenší a to sa týka najmä pri využití tmavých tónov farieb. Môže sa potom zdať, že strop vyzerá akoby klesal. Ak však zvolíte kombináciu farebných stien (či už pastelových alebo tmavých), s jednoduchou, bielou a jemne zdobenou tapetou, rozžiari priestor a prinesie svoje ovocie. Takisto je skvelou voľbou tapeta s imitáciou dreva, ktorá sa hodí do tradičnejších interiérov.

Nedokážete si to úplne predstaviť? Nech sa páči, inšpirujte sa v našej fotogalérii.

