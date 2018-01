15+ tipov: Kam doma s bicyklom? Poradíme vám, ako štýlovo skladovať dvojkolesového tátoša!

Heslo „v zdravom tele zdravý duch“ sa v posledných rokoch nesie ovzduším nie len vidieka, no hlavne veľkých miest. Konečne presadáme z áut, autobusov a električiek na bicykle či kolobežky a robíme tak dobre nie len pre našu matičku zem, ale aj naše vlastné zdravie.

S kúpou bicykla však prichádza na rad aj niekoľko praktických otázok. V prvom rade finančná (pretože nič nie je zadarmo) a neskôr aj otázka skladovania. V prípade, že nebývate na mieste s vlastnou garážou a navyše v pivnici sa s ťažkosťami otočíte okolo vlastnej osi, často vám nezostane nič iné, len zobrať svojho dvojkolesového tátoša domov. Tu však tiež nie je preňho často miesto. Urobte si ho a bicykel sa môže stať dokonalým doplnkom.

Módny doplnok

Hovoríte si, že váš starý bicykel už naozaj nestojí za to, aby sa vynímal na nevyužitej stene vo vašej chodbe či dokonca obývačke? Možno sa mýlite. Práve ošarpané kúsky dokážu vyčarovať príjemnú vintage atmosféru. Naopak tí, ktorí sa pýšia horskými, modernými kúskami môžu mať so zaradením do útulného interiéru problém.

Súčasť nábytku

Skúste osloviť šikovného stolára, ktorý by dokázal vytvoriť multifunkčný kúsok v podobe policového systému so zapracovaným stojanom, kam jednoducho kolesá bicykla zapadnú. Môžete ho tak schovať napríklad aj za televízor. Samozrejme, treba prihliadať aj na to, že v prípade, že chcete bicykel skladovať doma, na kolesách nesmú byť kopy blata či iné veľké nečistoty. V podstate vás to donúti príkladne sa oň starať.

Dnu aj von

Svetu vládnu aj mechanické systémy, ktoré jednoduchých potiahnutím vytiahnu zaistený bicykel napríklad aj vysoko pod strop, kde nebude naozaj nikomu zavadzať. Takéto riešenie je ideálne aj pred balkóny, kde sa predsa len potrebujete pohybovať a jeden či dva bicykle by vám v tom zabránili. Inšpirujte sa v našej FOTOGALÉRII!

Autor: Mária Ambrozová