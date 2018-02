3x nábytok v novom šate: Ako zo starého nábytku dostanete to najlepšie?

Každý má doma niekoľko kúskov nábytku, ktorých sa skrátka nevie vzdať. Aj napriek tomu, že majú odrvené rohy, nejaké tie škrabance či kvíliace pánty ich máme radi a nevieme si bez nich priestor predstaviť. Šikovné ruky dizajnérov nás ale často presvedčia o tom, že na vyhadzovanie takýchto kúskov nemusíme ani len pomyslieť. A dnes sa vás chystáme inšpirovať.

Starý ratan

Je úžasné, čo dokáže zo starým ratanovým nábytkom urobiť obyčajný náter. Postačí, ak do ruky vezmete štetec a farbu a o niekoľko hodín sa môžete popýšiť krásnou novou lavicou či stolom so stoličkami. Dbajte na to, aby ste farbu naniesli v niekoľkých vrstvách aby dostatočne prekryla pôvodný náter a nakoniec ju pre istotu prelakujte. Potom už len stačí natiahnuť na starý vankúš nové obliečky a tadá, kúzlo sa podarilo!

Príborník ako nový

Nebojte sa nábytok rozdeliť. Ak vám vyhovuje časť vpravo, tú vľavo pokojne využite na iný projekt alebo proste vyhoďte. Pri tomto príborníku to šikovná blogerka urobila rovnako. Z príborníka využila len jeho vrchnú časť, ktorú zrekonštruovala a vznikol jej tak luxusný kútik na varenie čaju či miešania drinkov pre návštevy. Výborný nápad.

Z toaletného stolíka

Toaletný stolík už nie je súčasťou každej spálne kde prebýva dáma tak ako tomu bývalo kedysi. Dnes je to skôr vymoženosť veľkých a tiež luxusnejších priestorov. Ak ale nájdete takúto krásu na povale u starej mamy, môžete s ním popracovať a vytvoriť z neho zaujímavý kúsok aj u vás doma. Zamerajte sa na to, či je použiteľné zrkadlo a všetky zásuvky a znova postačí kúsok tvorivosti a môže z toho vzniknúť pracovný stolík či komoda na dôležité dokumenty.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk