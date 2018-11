5 zásad, vďaka ktorým si doma vybudujete minimalistický škandinávsky štýl

V jednoduchosti je krása

Škandinávsky dizajn patrí k najobľúbenejším, lebo skvelo zapadne do každého interiéru - tradičného i moderného. Má korene v severoeurópskych krajinách (Dánsko, Fínsko, Nórsko, Švédsko, Island), pričom každá krajina do neho vnáša svoje typické prvky, no v mnohom sa prelínajú. Spoločnou črtou škandinávskeho dizajnu sú čisté línie a svetlé farby, prírodné materiály. Na prvom mieste je jednoduchosť, funkčnosť a nadčasovosť, ktorá sa prejavuje na nábytku a materiáloch.

Jednoduchý, ale útulný

Škandinávsky štýl pracuje s minimom nábytku, čo môže hraničiť až s minimalizmom. Na stenách vládne biela, od ktorej sa dobre odráža svetlo a dovoľuje vyniknúť ostatnému zariadeniu a doplnkom. Svetlé sú často i podlahy, aby interiér pôsobil vzdušne. Ďalšie farby sú čierna, hnedá a odtiene sivej. Útulnosť a teplo do interiéru vnášajú textílie - vlnené deky, pleteniny, tkané koberce, kožušiny. Práve na týchto doplnkoch je dovolená väčšia farebnosť, zväčša ide o pastelové a teplé odtiene sivej, modrej, žltej, červenej a zelenej.

Veľa svetla

Škandinávsky interiér charakterizuje množstvo svetla. Dôležité je umožniť čo najväčší prienik denného svetla, k čomu slúžia veľké okná, prípadne presklené steny. Umelé osvetlenie reprezentujú početné svietidlá či už stolné, závesné, stojanové, ktoré dotvárajú útulnú atmosféru. Popri lampách a lustroch plnia dôležitú dekoratívnu úlohu svietniky. Mäkké svetlo sviečok k tomuto dizajnu neodmysliteľne patrí rovnako ako plápolajúci oheň v kozube. Zimy sú v severských krajinách dlhé a tuhé, v každej domácnosti majú preto kozub.

V súlade s prírodou

Dokonalý súlad s prírodou je prvoradý a prejavuje sa v každom aspekte tohto štýlu. Základom je drevo, ktoré je zastúpené na podlahách, obkladoch stien a nábytku. Severský štýl najlepšie vyjadrujú najmä svetlejšie odtiene drevín, napríklad borovica, dub, jaseň. V modernom poňatí tohto dizajnu sa objavujú dramatickejšie pôsobiace tmavé druhy drevín, ale aj prvky z kovu a skla. Splynutie s prírodou vyjadrujú prírodné textílie (ľan, bavlna, vlna, koža), motívy na nich a živé rastliny.

Menej je viac

Škandinávsky dizajn nesúvisí len s vizuálnou stránkou, ale má priamy súvis s ohľaduplným prístupom k prírode. Funkčnosť zariadenia s minimom doplnkov jasne vyjadruje postoj k životu. Zmyslom nie je hromadenie vecí, ale funkčné a praktické zariadenie interiéru s doplnkami, ktoré robia radosť a spríjemňujú život. Dostatok dobre zorganizovaných úložných priestorov je kľúčom k udržaniu poriadku, každá vec musí mať svoje miesto.

