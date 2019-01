Dekorácie zo skla sú totálny hit: Vyrobte si ich spolu s nami

Skúsite to s nami?

Rozhodne by ste mali! Postačí vám sklenený pohár od zaváraniny či hoci aj od omáčky na cestoviny. Alebo zájdite do domácich potrieb alebo do klasických reťazcov, kde podobné nádobky zakúpite doslova za pár centov. A potom už hor sa do zdobenia!

Čo mať po ruke?

Doslova čokoľvek - vymyslite si príbeh a dotvorte nádobku na zimnú krajinu so sobíkom alebo s vianočným mimistromčekom, alebo naopak prezrite domáce zásoby a vyčarte z nich zasnežené šišky či ozdôbky vo vianočných farbách.

Postačia malé postavičky a hračky, hoci aj z klasického čokoládového vajíčka. Použiť môžete zvieratká žijúce vo večne zasnežených končinách - od sobov cez ľadových medveďov až po tučniakov. Ak nemáte malé postavičky, môžete si ich upiecť z perníkového cesta - dokonalé spojenie príjemného s užitočným! Pridajte kokos, umelý sneh alebo nahrubo mletú bielu soľ, aby ste svoj „príbeh" krásne zasnežili.

Náš tip: Posýpka na torty a zákusky! Áno, je dokonalá od malých guľôčok až po drobučké snehové vločky. Krásne držia tvar a jednoducho sa s nimi pracuje. Ak ich nasypete na povrch, ktorý ste predtým pretreli lepidlom, budú pekne držať.

Zo sklenenej nádoby môže rýchlo vzniknúť originálny svietnik - stačí pokresliť steny nádoby, môžete ich nastriekať farebným sprejom alebo dotvoriť čiernou tabuľovou farbou. A ak sa vám nechce, vystrihnite bočné ozdoby z papiera. Potom už len dovnútra postavíte sviečku.

Majte poruke stužky, malé roľničky, špagátiky a priania. Ak sa kamarátite s tavnou pištoľou, iste už máte aspoň sto nápadov, ako ju využiť pri zdobení.

Krásna za 1 minútu?

Áno, máme pre vás hneď dva tipy. Do sklenenej nádoby vložte vianočné gule rôznych veľkostí alebo ich nahraďte sladkou odmenou, hoci aj červenými cukríkmi. Ozdobte stužkou hrdlo nádoby... et voilá - máte svoju krásnu sviatočnú ozdobu na okno či stôl.

Alebo do nádobky naaranžujte malé svetielka na reťazi, napájanie by malo byť na baterky, aby ste nádobku mohli zavrieť. Hotovo, ak máte chuť, dozdobte vrchnák alebo hrdlo.

Chcete ešte viac inšpirácií? V našej galérii ich nájdete tucty!

Autor: Agáta