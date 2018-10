Dekorácie do bytu zadarmo: takto si ich vytvoríte z jesenných listov

Stačí len vetvička

V lete sú záhrady a lúky plné kvetov, a preto nie je problém s tým, čo dať do vázy, aby ste oživili svoje bývanie. No ani v jeseni netreba zúfať, stačí vám pár vetvičiek zo stromu.



Ešte predtým ako ich položíte do vázy, nezabudnite na to, že listy sú suché a môžu veľmi rýchlo opadať. Treba preto použiť sprej, ktorý sa postará o dlhšiu životnosť lístia vo váze. Takáto jesenná váza sa hodí do každej izby, či už je to v kuchyni na stole, alebo v predsieni pri zrkadle. Naozaj všestranná dekorácia!



Urobte prvý dojem

Vence na vchodových dverách sú v kurze stále, ani jeseň nie je výnimkou. Štýlový a trendový veniec na dvere je síce náročnejší na výrobu, ale výsledok bude zaručene stáť za to. Okrem listov môžete použiť aj šišky či suché kvety. Ani pri výrobe tejto dekorácie netreba zabúdať, že listy by sa mali najskôr ošetriť, aby sa po týždni nerozpadli. Samozrejme, dnes si už môžete bežne kúpiť aj hotový produkt, čo určite nebude krok vedľa. Pretože prvý dojem je naozaj dôležitý.



Zvládnu to aj deti

Vytvoriť si reťaz z lístia je veľmi jednoduché, vedia to aj deti, vy si ale môžete vytvoriť reťaz, ktorá bude skvelým doplnkom vo vašej domácnosti. Vynikne nad krbom, pri okne či na obyčajnej bielej stene. Táto dekorácia vôbec nie je náročná, stačí vám špagát, štipce a nejaké lístie, a pomôcť vám môžu aj deti. Je to veľmi jednoduché a rýchle. Potom treba už len použiť trochu predstavivosti, a aj u vás doma to môže vyzerať ako vystrihnuté z katalógu.



Herbár trochu inak

Lisovanie je technika, ktorá nie je určená len pre listy na jeseň. Lisovať môžete takmer čokoľvek z vašej záhrady a vytvoriť tak pre váš domov nadčasový a jedinečný umelecký kútik. Ak si chcete vytvoriť takúto dekoráciu, zvážte nasledujúce tipy:



Rám a pozadie, do ktorých listy založíte, by mali byť čo najjednoduchšie. Ak chcete vytvoriť niečo elegantnejšie, skúste zlaté alebo strieborné rámčeky bez pozadia - na bielej stene budú vyzerať famózne.



Vytvorte viac ako jeden rámček! Listové umenie bude najlepšie na stene vyzerať v zoskupeniach. Udržujte všetky rámce rovnakej veľkosti a zaveste ich do presných riadkov, alebo použite rôzne veľké rámčeky a zaveste ich viac abstraktne.



Pred pridaním do rámčeka skontrolujte, či sú vaše listy úplne vysušené a stlačené. To zabezpečí, že budú vyzerať rovnako aj o rok.

Viac inšpirácie na štýlové doplnky z jesenného lístia nájdete v galérii.

Autor: Ľudmila