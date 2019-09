Jesenná výzdoba bytu za pár centov? Pozrite sa, ako sa to dá!

September je mesiacom, kedy už vo vzduchu cítiť príchod jesene. A to znamená preladiť nielen na teplejšie oblečenie, ale obliecť aj interiér do farieb a prvkov, ktoré budú ladiť s prirodzeným kolobehom roka.

Pozrite si aj: 4 lacné tipy, ktoré obyčajnú kúpeľňu zmenia na štýlovú a luxusnú​

Doplnky z prírody

Ak ste sa pri predstave jesenného dekorovania išli obliecť a vyraziť do obchodu s dizajnovými doplnkami, zaraďte spiatočku, pretože všetko čo k peknému, prívetivému aj praktickému a lacnému dekorovaniu budete potrebovať, nájdete v jesennej prírode.

Šišky, kamienky, kúsky vetvičiek, prípadne jesenné plody a bobuľky kríkov, ktoré vysušíte, príroda ponúka zdarma. Na stolík, do vázy, ku krbu či do misiek v predsieni. Prírodné sušené dekorácie krásne uvítajú jeseň.

Pozrite si aj: Váš sused je šťastnejší ako vy a MY vieme prečo​

Sviečky

Jeseň nie je leto, ale do Vianoc je ešte ďaleko. A hoci reklamy a obchodné domy už pomaly začínajú štebotať o potrebe pripraviť sa na Vianoce, doma to neurýchľujte. Na druhej strane sa nedá nevšimnúť, že dni sú stále kratšie a tma začína opäť prichádzať skôr do našich domovov.

Pozrite si aj: Byt v centre mesta je tento rok out: Pozrite sa na absolútny trend v bývaní​

To je ten správny čas, kedy si môžete po návrate z práce zapáliť sviečky a nevyužívať len umelé svetlo LED žiaroviek, ale sprítomniť si aj teplé plamienky ohňa. Verte či nie, prvá zima vám rozhodne nepôjde tak pod nechty.

Tekvičky zo záhrady

Jeseň je farebnejšia ako leto a farby pristanú aj domovu. Skúste sa rozhliadnuť aj po susedoch a známych, ako sú na tom s úrodou tekvičiek. Táto plodina sa občas vyrojí v takých množstvách, že mnohí sú radi, ak ju môžu darovať.

Pozrite si aj: Mária Antoinetta žila v zlatej klietke! Pozrite sa, kam sa utekala schovávať​

A nie každá tekvička sa musí skonzumovať. Najmä tie malé ozdobné sú presne určené k tomu, aby dali vášmu domovu tú správnu jesennú príchuť, pri ktorej vám nebude smutno za letom, ale jeseň vás zohreje teplými farbami.

Pozrite si aj: Zariaďte si domov presne tak ako štýlové Parížanky​

Prezlečte si interiér

Obrusy a obliečky nemajú v domácnosti len praktickú úlohu. Sú perfektným ilustrátorom jesennej atmosféry v interiéri. Slnečné obrusy nahraďte farbami jesene. Tak isto aj obliečky. Prípadne, ak máte možnosť, oplatí sa prezliecť aj závesy. A prečo? Pretože keď začne za oknami pofukovať chladnejší vietor a decká po škole si na lúke začnú púšťať šarkany, vďaka teplým farbám a príjemnej dekorácii vám počas jesene bude doma príjemne na duši.

Nezabudnite na čaj

Už prichádza jeho hlavná sezóna. Ak hľadáte dekoráciu na kuchynský alebo obývačkový stôl, pekný čajový servis vzbudzuje atmosféru príjemnej jesene. Môžete síce zabudnúť na more a pláže, ale zohriať sa pri čaji a zakutrať sa pod deku s jesenným motívom je čistá romantika. Takže čajíkovanie v jeseni? Tri, dva, jeden, práve začína v peknom dizajnovom servise.

Inšpirujte sa jesennou výzdobou, ktorá stojí pár centov, v našej GALÉRII.

Autor: Marcos