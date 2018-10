Pri vyberaní záclon do kuchyne si položte tieto 4 zásadné otázky!

Ak túžite po zmene v kuchyni, pomôcť môže výmena závesov a záclon - ideálne ak si ich pripravíte na mieru. Nie, nemyslíme tým, že by ste si ich mali šiť, treba však správne vyberať.



Pozrite si aj: Ako správne zvoliť pracovné dosky, farby a materiály v kuchyni?

Položte si správne otázky

Na trhu sú dostupné závesy a záclony od výmyslu sveta. Sú hotové a neraz stačí pár klikov a už ich máte na ceste domov. Skôr než to spravíte, mali by ste si dopriať čas a správne sa rozhodnúť.



Krok prvý

Aký máte rozpočet a kde budete nakupovať? Odporúčame zájsť do predajní so závesmi, záclonami a tienidlami na okná, aby ste si naživo pozreli sortiment i jednotlivé materiály. Naživo získate veľké množstvo inšpirácií a navyše môžete skonzultovať spôsoby uchytenia a upevnenia rôznych typov závesov a záclon. Od toho sa totiž odvíja nielen váš výber konkrétneho hotového výrobku, ale napríklad aj správne meranie potrebnej dĺžky a šírky závesu či záclony.

Náš tip: Mnohé výrobky si môžete vyhľadať následne v e-shopoch, ak ste ich videli naživo v predajni, viete, aké sú ich skutočné farby alebo ako funguje ich upevnenie. Výrobok zakúpený v e-shope môžete bez udania dôvodu do 2 týždňov vrátiť, takže ak sa aj netrafíte, nevhodné závesy vám neostanú doma.



Krok druhý

Poriadne si všetko zmerajte. Častou chybou je, že si ľudia odmerajú výšku od stropu po podlahu. Toto nie je vaša smerodajná výška. Merajte od miesta, v ktorom bude záves či záclona zavesená. Rovnako posúďte spôsob uchytenia, ak nemáte vodiaci systém či garnižu na celú stenu, nebudú ani závesy a záclony siahať od steny po stenu. Môže tak vzniknúť vizuálne rušivý priestor po okrajoch okna.



Pozrite si aj: Senzačné premeny kúpeľne 2,5 x 1,5 metra: Toto nie je nuda!

Náš tip: Ak vám nebudú rozmery sedieť, bude treba záclony a závesy skracovať. Ide o výdavok navyše, ktorému môžete predísť.



Krok tretí

Zvážte výber materiálu. Každý materiál sa správa inak a zároveň svojou textúrou vytvorí v miestnosti rôznu atmosféru. Preto by ste sa pri výbere nemali orientovať len farbou či vzorom. Rozhodujte sa podľa svojich potrieb. Ak vyberáte závesy do spálne, ktorú chcete zatieniť pred nočným ruchom a silným ranným slnkom, voľte ťažšie materiály. Naopak, ak potrebujete mať kuchyňu presvetlenú, voľte jemné záclony a ľahké svetlé bavlnené závesy.

Náš tip: Odporúčame hľadať systém, ktorý umožní zloženie a založenie záclon a závesov v priebehu pár minút - takto ich môžete bez námahy prať a čistiť častejšie.

Vďaka našej fotogalérii získate prehľad v tom, ako rôzne typy závesov dokážu spraviť z kuchyne nové miesto!

Autor: Agáta