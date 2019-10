Rohožka pred dverami? Je to mýtus, patrí totiž úplne inde

Máte pred dverami rohožku? Ak ešte nie, zapíšte si ju do svojho najbližšieho nákupného zoznamu! Rohožka pred dverami - a nielen tam totiž plní v domácnosti veľmi dôležitú úlohu. Ochráni vás pred zbytočným upratovaním, ale aj pred mnohými chorobami. A tušili ste, že rohož nepatrí len pred dvere?

Správne používaná rohožka dokáže zachytiť až 80 percent nečistôt, ktoré prinášate na svojej obuvi alebo pomôckach do domácnosti. Ak vám rohožka dobre neslúži, zrejme ste zvolili nevhodnú úpravu, nepoužívate ju dôsledne (napríklad ju prekročíte) alebo je príliš znečistená, aby fungovala efektívne.

Prvá patrí pred dvere - chyba je, ak ju máte LEN tam

Áno, to je jej miesto. Pred vstupnými dverami do vášho domu či bytu. Avšak pozor, patrí pred všetky vchody, ktoré používate, nielen pred ten hlavný. Ak teda máte napríklad aj osobitný vchod pre garáž, pivnicu či ďalšie priestory, umiestnite k nim rohož tiež. Tá druhá by mala byť v zóne prezúvania.

Môžete ju nahradiť hygienickým kobercom, na ktorom sa budete vyzúvať a obúvať. Odtiaľto vaše topánky poputujú buď na miesto, kde budú môcť dobre vyschnúť v prípade potreby, či už sú mokré, alebo len vlhké - použite na to odkvapkávač na obuv, alebo ich umiestnite na policu, či do skrine s topánkami.

Kam ešte?

Napadlo vám niekedy, že by sa hodila aj pred dvere na terasu či na balkón? Áno, pred všetky vstupy z exteriéru by ste jednu mali umiestniť. Aj keď na prvý pohľad nie sú váš panelákový balkón či terasa znečistené, prach a drobnejšie nečistoty na podrážkach rýchlo prenesiete do miestností. A jednu interiérovú rohožku pokojne umiestnite do kúpeľne či do priestorov, kde sa pohybujete zvyčajne naboso, prípadne nahí.

Práve kúpeľňa je miestom, kde sa vyzliekame a dávame z nôh dole aj papuče. Podložka pod nohy, hygienický koberec alebo rohožka poslúžia aj na tomto mieste, ideálne ak ich možno prať alebo inak pravidelne čistiť, vo vlhkom prostredí, kde sa víri mnoho prachu, nebudú síce znečistené vizuálne, zachytia však veľké množstvo špín.

Test: Ak neveríte, skúste vyprášiť takúto kúpeľňovú podložku nad vaňou či v sprchovom kúte. Zrejme vás prekvapí, koľko nečistôt zachytí za jediný deň používania.

Prečo si robiť starosti s rohožkou?

Je totiž vašim pomocníkom. Znižuje frekvenciu a náročnosť upratovania, zachytáva nečistoty, znižuje prašnosť. Oceníte to nielen kvôli upratovaniu, má to aj svoje zdravotné dôvody, ako si iste uvedomujú všetci, ktorí majú v domácnosti alergika. Takže, čo poviete, zaradíte rohožku do základnej výbavy svojej domácnosti?

Autor: Agáta