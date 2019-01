Nejeden hipster zaplesá: Žiarovka z dreva - to musíte vidieť!

Umelé osvetlenie nám umožňuje aktívne tráviť čas po zotmení a predĺžiť si tak deň. Bez neho by sme svoj život museli prispôsobovať východu a západu Slnka. Vynález žiarovky preto určite patrí k zlomovým v histórii ľudstva. Hoci odvtedy už ubehlo „pár" rokov, podoby a schopnosti žiarovky nie sú zďaleka vyčerpané.

Hrajúca žiarovka

Spoločnosť Scott vytvorila zaujímavý audio systém, ktorým môžete dom rozsvietiť aj ozvučiť. Pozostáva z ovládacej konzoly, subwoofera a LED žiaroviek, ktoré majú dosah až 30 m. Po obvode žiarovky sú LED svetlá, v strede sa nachádza bezdrôtový reproduktor.

Kvôli reproduktoru je žiarovka mohutnejšia, má rozmery 180 x 120 x 160 mm a váhu 580 g. Do systému môžete zapojiť až 8 takýchto žiaroviek, ich životnosť je 30 000 hodín nepretržitého svietenia. Systém môžete ovládať diaľkovo a dokáže svetlá zapínať, ovládať hlasitosť, prehrávanie a mnoho ďalších funkcií.

Žiarovka z dreva

Predstaviť si drevenú žiarovku, ktorá naozaj svieti, si vyžaduje veľkú dávku fantázie. Japonský dizajnér Ryosuke Fukusada sa spojenia dreva a svetla nebál a výsledkom je zaujímavý produkt - drevená žiarovka zo storočného borovicového dreva.

Ako je možné, že naozaj svieti a nezhorí? Žiarovka má steny hrubé len 3 mm, preto cez ňu po rozsvietení naozaj presvitá svetlo. A keďže zdrojom svetla sú LED diódy, nedochádza k prehrievaniu ani ohoreniu dreva. Vďaka drevenej štruktúre vyzerá žiarovka fantasticky.

Ako mozog

Energetická úsporná žiarovka pripomína svojím vzhľadom ľudský mozog. Komplikovane popreplietané rúrky imitujú mozgové závity a vytvárajú netradičné svietidlo. Autorom je dizajnérske duo Maria a Igor Solovyov, ktorí za žiarovku získali medzinárodnú cenu za dizajn vo Francúzsku.

Žiarovka do vrecka

Žiarovka, ktorá sa zmestí do vrecka? Aj to sa dá. Táto žiarovka má veľkosť kreditnej karty a môžete ju nosiť aj v peňaženke. A pritom je naozaj funkčná. Vytvorili ju dizajnéri Hyun Jin Yoon a Eun Hak Lee. Takéto svietidlo je oveľa praktickejšie ako objemná baterka a môžete ho mať neustále po ruke. A dokonca si môžete vybrať z niekoľkých farieb. Žiarovku jednoducho zapnete tým, že ju pretočíte do vzpriamenej polohy. Zdrojom energie je 12 V batéria.

Autor: Radomír