Mach do interiéru? Je to stále najobľúbenejší trend všetkých rebríčkov

Mach do interiéru?

Ide o zaujímavý nápad, ktorý sa celosvetovo stretáva s veľkou obľubou. Je nielen jednoduchý na pestovanie - navyše vertikálne - ale aj úžasne vyzerá! Machové steny preto možno nájsť nielen vo verejných priestoroch a v kanceláriách, ale čoraz viac ľudí si ich doslova pestuje aj u seba doma.

Machy sú jednoduché na pestovanie, potrebujú predovšetkým dostatok vlhkosti. To je jeden z dôvodov, prečo ich možno úspešne pestovať aj v kúpeľni alebo ako súčasť kuchyne.

Vypestujte si ho sami

Áno, ak máte radi výzvy a projekty, bude machová stena pre vás to pravé orechové. Na začiatok si pripravte alebo zadovážte rám, do ktorého svoj mach zasadíte. Podľa toho, či ste si zvolili mach vysádzať, alebo si už prinesiete hotové živé kusy machu, bude trvať celé zarastenie plochy. Počítajte, že než vyrastie do plnej krásy, potrvá to niekoľko týždňov.

Počas tejto doby by ste ho mali dostatočne zalievať, následne už odrastený mach dokáže získavať potrebnú vlhkosť zo vzduchu. V suchých obdobiach ho však pravidelne zvlhčujte a podľa potreby tieňte.

Máte obavy?

Nie každý je úspešným pestovateľom, hoci sa bavíme len o machu. Zakúpiť si možno aj mach, ktorý už nie je živý, ale je vhodne ošetrený, preto na prvý pohľad nikto ani nespozná, že vám priamo na stene nevyrástol. Pri tejto voľbe máte istotu, že sa vaše zelené umelecké dielo rozhodne nebude meniť alebo že vám zo steny neutečie.

Náš tip: Do machovej steny je možné nasadiť aj iné vlhkomilné rastliny, ideálne ak budú upevnené tak, aby ste ich mohli v prípade potreby vybrať, poliať a znova vrátiť.

Pozrite si našu galériu a ihneď porozumiete, prečo sa z machových stien stal trend storočia.

Autor: Agáta